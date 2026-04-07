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4月3日、4日暴雨苗栗災區 縣府彙整損失及復舊逾4億元
4月3日、4日暴雨，苗栗縣成重災區，縣府統計今天農業損失，及復建工程經費逾4億元，且部分公所還沒有提報，金額還會持續攀升，縣長鍾東錦要求有必要動用縣款，讓鄉親盡速恢復正常生活。
縣府統計暴雨災情，包括北勢溪排水彼岸橋上游護岸災害等復建工程需求求經費，加上西瓜、香瓜、農業設施等災害損失，共3.8億多元，69所學校提報災損修繕，概估4335萬餘元，縣府農業處長陳樹義說，部分作物淹水，會有延遲性災害，災損金額還會增加。
此外，南庄鄉苗21線9.5公里旁東河溪因對岸大面積土石崩塌堆積至溪床，造成水流沖刷苗21線路基，30多公尺缺口逼近苗21線，距離不足3公尺，縣議員楊文昌等地方人士認為苗21線是部落聯絡要道，農業部林業及自然保育署、縣府等相關單位今天會勘，決議先緊急清除河床土石堆，大石移到苗21線側，保護路基與農地。
鍾東錦要求團隊盡速與公所完成災損統計，縣府呈報中央爭取補助，希望能於1星期內完成，並依輕重緩急逐一解決，有必要先動用縣款，後續再爭取中央補助，減少農民損失，讓鄉親盡速回復正常生活。
鍾東錦並感謝台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等縣市長，第一時間的關心及協助，他強調「我們現在是跟時間比賽」，希望各單位都要動起來。
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