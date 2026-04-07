4月3日、4日暴雨苗栗災區 縣府彙整損失及復舊逾4億元

「粉紅超跑」4月12日要起駕囉！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖即將出發前往北港朝天宮進香，廟方今天舉辦行前記者會並公布至今報名人數已破45萬人，相當驚人；出席會場的縣長鍾東錦則表示「我自己當縣長後，其實就一直覺得，只要拱天宮的好運繼續，苗栗一定會有更多的保佑，也真的很感謝媽祖婆。」

2026-04-07 12:06