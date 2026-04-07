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竹市人口成長28％沒人力 鄭正鈐轟每名公務員服務417人壓力爆表

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立法委員鄭正鈐今於立法院總質詢指出，新竹市平均每名公務員服務417人，還不含未設籍但實際在地工作、通勤與生活人口，要求內政部與行政院修法檢討。圖／鄭正鈐團隊提供
立法委員鄭正鈐今於立法院總質詢指出，新竹市平均每名公務員服務417人，還不含未設籍但實際在地工作、通勤與生活人口，要求內政部與行政院修法檢討。圖／鄭正鈐團隊提供

立法委員鄭正鈐今於立法院總質詢指出，新竹市近30年人口增加10萬人，增幅達28%，中央卻仍以近30年前的人口、土地面積與財源資料，作為地方政府員額計算基礎，以竹市來說，平均每名公務員服務417人，還不含未設籍但實際在地工作、通勤與生活人口，要求內政部與行政院修法檢討。

鄭正鈐表示，新竹市人口自1998年12月的35.6萬人，成長至2025年6月的45.6萬人，但現行「地方行政機關組織準則」第23條所依據的地方員額核算標準，仍停留在民國1998年12月底的人口數、土地面積，以及1996年至1998年度的自有財源比率。換句話說，中央今天仍用近30年前的舊資料，決定地方政府現在可以有多少人力，顯然早已無法反映地方實際治理負擔。

鄭正鈐說，新竹市政府各處及所屬機關為例，不含警消，法定員額總數上限為1092人，現有編制人數為1065人，平均每名公務員服務417人，明顯高於基隆市的266人與嘉義市的284人。新竹市因科學園區發展，長期承受大量未設籍但實際在地工作、通勤與生活人口帶來的公共服務壓力，中央若只看戶籍人口，員額核算當然失真。

此外，鄭正鈐也質疑，依現行規定，新竹市法定編制員額上限為1092人，但中央核定可進用員額卻只有1067人，少了25人。既然法定上限已明定，中央為何又以可進用員額加以限縮？若制度一方面承認地方有實際人力需求，另一方面卻又不給足人力，形同讓地方長期陷入「有編制、卻補不足」的困境。

鄭正鈐指出，卓榮泰在答詢時一再強調「預算員額」與「法定員額」不同，他並不否認兩者在制度上的差異；但行政院不能只停留在名詞上的說明，卻不正面面對地方人力長期受限的現實。尤其新竹市在人口成長、產業聚落與跨區通勤壓力下，實際承受的治理負擔早已不是30年前的城市規模，中央卻仍沿用舊公式處理今日人力需求，顯然已與地方現實嚴重脫節。

鄭正鈐強調，地方治理不能再用30年前的舊公式應付今天的城市挑戰，要求內政部啟動修法檢討，將最新人口變化、地方實際服務負擔及特殊產業聚落所帶來的通勤人口壓力，納入地方員額計算指標；同時也要求行政院人事行政總處立即檢討對地方可進用員額的限縮做法，不能一方面承認地方有人力需求，另一方面卻又長期卡住補實空間。

立法院 行政院 公務員

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