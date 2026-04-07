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水資中心放流水供農灌有疑慮 桃園水務局：中央正在做實驗

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
極端氣候常態化，農業供灌不穩定恐影響收成，桃園民代呼籲水資中心放流水供灌應該普及，水務局回應中央對水質尚有疑慮，正在做實驗（示意圖）。本報資料照片
極端氣候常態化，農業供灌不穩定恐影響收成，桃園民代呼籲水資中心放流水供灌應該普及，水務局回應中央對水質尚有疑慮，正在做實驗（示意圖）。本報資料照片

桃園楊梅水資中心放流水再利用於農灌多年，目前種植約有50公頃稻米，民代盼在其他地方推廣，緩解旱期缺水問題；水務局長劉振宇表示，農業部對水資中心放流水種出來的作物品質有疑慮，也不相信市府提供的數據，正在自己做實驗，評估可行性。

無黨籍桃園市議員謝美英指出，極端氣候常態化，雖然石門水庫蓄水有6成，但整體水情不容樂觀，農民靠天吃飯，若無水可用，稻作抽穗不佳，直接影響收成。市府推動水資中心放流水再利用於農業供灌，市長張善政參加農業永續韌性國際研討會也提到此計畫，但水資中心的再生水都接管供應企業大廠了，為何放流水進農灌溝渠的路線遲遲無法打通？

謝美英表示，市府不能讓放流水供灌淪為紙上談兵，更不能讓再生水政策變成「只顧工業、放生農業」偏心政策。

桃園市水務局在楊梅水資中心試辦放流水再利用計畫，目前農業供灌面積達50公頃，測試農作品質與安全無虞，已向中央爭取在其他地方推廣，但中央尚未點頭。

水務局長劉振宇表示，放流水其實是很好的農灌用水，因放流水的氨氮含量較高，農民還能省下氮肥的錢，但農業部對水資中心放流水種出來的作物品質有疑慮，也不相信市府提供的數據，正在自己做實驗。農業部在全國有5處試驗場所，楊梅水資中心是其中一處，市府僅供應設備，操作與監控均由中央的研究員，可行性待評估。

極端氣候常態化，農業供灌不穩定恐影響收成，桃園民代呼籲水資中心放流水供灌應該普及，水務局回應中央對水質尚有疑慮，正在做實驗（示意圖）。本報資料照片
極端氣候常態化，農業供灌不穩定恐影響收成，桃園民代呼籲水資中心放流水供灌應該普及，水務局回應中央對水質尚有疑慮，正在做實驗（示意圖）。本報資料照片

桃園 石門水庫 張善政

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