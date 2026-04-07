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螢火蟲大爆發 苗栗三義西湖渡假村夜賞螢、日看桐

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉西湖渡假村今年螢火蟲數量大爆發，遊客可以夜賞螢、日看「四月雪」桐花。圖／西湖渡假村提供
苗栗縣三義鄉西湖渡假村今年螢火蟲數量大爆發，遊客可以夜賞螢、日看「四月雪」桐花。圖／西湖渡假村提供

苗栗賞螢火蟲勝地之一的三義鄉西湖渡假村，今年疑因連日來大雨助攻，螢火蟲數量大爆發，園區觀測到近十年最具規模壯觀一次，遊客可以體驗夜賞螢、日看「四月雪」桐花的趣味。

苗栗地區4月3日、4日暴雨，隨後零星降雨，三義鄉西湖渡假村發布特報，連日來觀測發現園區螢火蟲數量「噴發式」成長，夜間園區森林被點點螢光覆蓋，宛如陸上銀河，近十年來最具規模壯觀的一次。

西湖渡假村指出，螢火蟲的幼蟲與蛹極度依賴濕潤的環境，降雨提供了充足的水分，不僅園區植被茂盛、蝸牛等食餌豐富，達到螢火蟲羽化，與求偶的最佳條件，誘發原本待在土裡的螢火蟲集體破繭。此外，園區滿園的桐花正值盛開，枝頭覆蓋白花，有如四月雪夢幻美麗。

園區並提醒賞螢遵守「四不」原則，包括「不」喧嘩：保持安靜，避免驚擾螢火蟲；「不」捕捉：嚴禁動手抓螢火蟲，以免造成其受傷；「不」照射：請勿使用強光、手電筒及閃光燈照射；「不」踩草皮：園區設有完善觀賞步道，草皮有螢火蟲的幼卵，為了讓其完整孵育下一代，請勿踩踏草皮。

苗栗縣三義鄉西湖渡假村今年螢火蟲數量大爆發，遊客可以夜賞螢、日看「四月雪」桐花。圖／西湖渡假村提供
苗栗縣三義鄉西湖渡假村今年螢火蟲數量大爆發，遊客可以夜賞螢、日看「四月雪」桐花。圖／西湖渡假村提供

賞螢 桐花 苗栗

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