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客語海外傳承！新竹縣首辦海外教學計畫 薪傳師親赴授課
為推動客家語言文化向海外傳承與發展，新竹縣政府拓展客語國際推廣能量，首度辦理「海外客語教學推廣計畫」，透過客語教學課程及文化交流活動，將客語學習由在地延伸至海外地區，促進客語生活化使用與世代傳承。縣府指出，「海外客語教學推廣計畫」除回應海外客家社團對客語教學的實際需求外，亦象徵新竹縣客語政策由「向下扎根」邁向「國際推廣」的重要里程碑。
「海外客語教學推廣計畫」為新竹縣政府首次推動海外客語教學示範，首站與昆士蘭客家會合作，選定澳洲布里斯本，並於當地台灣中心開設客語教學課程，採小班制教學方式，招收海外學童參與，透過系統化課程設計，包含客語基礎會話、日常應用及客家文化介紹等內容，提升學習興趣並強化語言實際運用能力，同時計畫亦結合客家歌謠及文化體驗等交流活動，讓學員在語言學習之外，進一步認識客家文化內涵，深化文化認同。
縣府表示，本次課程規畫共135節，課程期間約2至3個月，昆士蘭客家會將負責落地招待，包含食宿，新竹縣府將補助薪傳師機票1萬元、課程鐘點費每節800元及教材費每人200元等費用，並由新竹縣政府遴選具教學經驗豐富及績效優良的客語薪傳師前往授課，以確保教學品質，後續將視執行成效，評估逐步擴大辦理，以強化新竹縣客語國際推廣能量。
新竹縣府將依計畫辦理客語薪傳師遴選作業，遴選具教學經驗及推廣熱忱的海陸腔客語薪傳師1名赴昆士蘭授課，歡迎優秀薪傳師踴躍投入，共同推動客語文化走向國際。
遴選作業自即日起至5月15日止受理報名，相關報名表件，請至民政處官網查詢及下載，請洽縣府民政處客家事務科邱小姐(5518101分機2108)。
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