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新竹縣發放老農安心紅包約7百萬 共7898名農民受惠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
農業處表示，今年3月31日已發放去年1月至12月份的保費補助款，共補助縣轄內符合資格的老年農民共7898人，發放金額為697萬5251元。圖／縣府提供
農業處表示，今年3月31日已發放去年1月至12月份的保費補助款，共補助縣轄內符合資格的老年農民共7898人，發放金額為697萬5251元。圖／縣府提供

為了提升農民福利，新竹縣政府農業處持續辦理2025年度「65歲以上老年農民(原住民滿55歲以上)農保保費自付額補助案」，近期將總經費697萬餘元的老農安心紅包，匯入符合條件的農民帳戶中，共7898名農民受惠，期盼持續保障農民權益。

新竹縣長楊文科表示，縣府持續積極推動「農民健康保險、農民職災保險、農業保險及農民退休儲金」(3保1金)等4大福利措施，希望讓老年農民安心務農，並期望能吸引更多青年從農，為農業注入新血，繼續帶動農業新思維，推廣及傳承農業經營，進而提升新竹縣農業競爭力。

農業處表示，農民健康保險部分，為提升農民保險給付保障，農業部自2023年2月10日起，將30餘年未調整的農保月投保金額，由1萬200元調高至2萬400元，所增加農保保險費由政府負擔，因此農民自付保險費維持每月78元，但給付加倍。

縣府為照顧新竹縣的老年農民生活，只要於民國94年7月31日前設籍新竹縣，年滿65歲以上(原住民滿55歲以上)之農民且符合老年農民福利津貼暫行條例第3條第1項發放的資格條件，就補助其每月78元的自付保險費，讓老年農民減輕保險負擔。

農業處表示，今年3月31日已發放去年1月至12月份的保費補助款，共補助縣轄內符合資格的老年農民共7898人，發放金額為697萬5251元，縣府會持續爭取增加農民福利，推動保障農民權益等各項政策。

農業部 新竹 農民

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