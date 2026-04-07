「粉紅超跑」4月12日起駕 拱天宮媽祖北港進香報名人數破45萬人

「粉紅超跑」4月12日要起駕囉！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖即將出發前往北港朝天宮進香，廟方今天舉辦行前記者會並公布至今報名人數已破45萬人，相當驚人；出席會場的縣長鍾東錦則表示「我自己當縣長後，其實就一直覺得，只要拱天宮的好運繼續，苗栗一定會有更多的保佑，也真的很感謝媽祖婆。」

2026拱天宮媽祖民俗文化系列活動今天起正式揭開序幕，上午宣傳記者會除了鍾東錦率縣府團隊參與外，通霄鎮長張可欣及議員翁杰等民意代表共同見證外，朝天宮董事長蔡咏鍀也前來共同討論龐大進香團的香燈腳吃住細節。

鍾東錦分享說，這次打卡人數非常多，應該是北台灣有史以來，最多人來拱天宮參拜媽祖的一年，估計大概有五、六百萬人，這也顯示媽祖真的非常靈驗和受大家敬仰。那天一開始下大雨，他很擔心，特別是苗栗地區雨下得很兇，新聞畫面看起來都很驚人，不過很幸運的是，在媽祖的保佑下，沒有人因此受傷或有任何傷亡，這讓他覺得很感動。

拱天宮主委洪文華指出，到今天為止，已經有45萬人報名了，而且還在繼續增加，報名一直到4月9日下午6點截止。4月12日媽祖起駕當晚，總統預計6點半會來，參拜後就會離開；到了晚上登轎的時候，今年有10位縣市長會來，包括台北市、台中市、花蓮縣、雲林縣、南投縣等等，立法委員也會有20多位到場，有些是跟著總統來，有些是跟著縣市長來。

因為今年參加的人特別多，會有交通管制，也有提供接駁車，希望大眾可以多搭乘，不要自己開車進來，這樣才不會讓現場太擠，也減少交通壅塞。

他說，其實現在最大的問題就是人太多，北港朝天宮已經沒辦法一次容納這麼多人。以前的做法是，大家會在拜天公之前先休息、沐浴，等到3點才開始拜天公，但現在因為人數暴增，流程也有調整。現在是進去之後只休息半小時就開始拜天公，沒辦法像以前那樣等到很晚才開始，因為人太多真的很難安排，大家也比較不方便。

另外，雲林縣政府這次也有協助開放國小、老人活動中心和中山堂給大家當休息的地方，甚至養殖場那邊也有準備空間。雖然民宿根本住不下這麼多人，但休息的地方已經盡量安排了。另外大家自己也會準備隨身用品和簡單的休息方式，因為真的沒辦法每個人都照顧到，只能請大家自己多準備一點。

至於盥洗問題，以前是在北港朝天宮旁邊用沐浴車，今年還是有兩、三台沐浴車，不過地點換到比較外圍的地方，以減少對市區交通的影響，也比較方便管理。目前知道應該有五台盥洗車分布在不同地方，不像以前都擠在廟旁邊造成不便。

白沙屯拱天宮媽祖即將於4月12日出發前往北港朝天宮進香，廟方今天公布至今報名人數已破45萬人，相當驚人。記者吳傑沐／攝影

預計4月12日媽祖起駕當晚，總統將來參拜外，今年更有10位縣市長及20多位立委前來恭送媽祖啟程。記者吳傑沐／攝影