竹市加開「高風險群第二劑」 3區衛生所及50家院所即日起開打

新竹市府即日起針對「65歲以上長者」、「55歲以上原住民」及「免疫不全或免疫力低下患者」等高風險對象，提供公費再增加接種1劑新冠疫苗服務。示意圖／ingimage

為守護民眾健康並降低重症風險，新竹市府今宣布配合中央政策，即日起針對「65歲以上長者」、「55歲以上原住民」及「免疫不全或免疫力低下患者」等高風險對象，提供公費再增加接種1劑新冠疫苗服務，與前1劑間隔至少6個月（180天）。市長高虹安呼籲，符合資格的民眾應把握機會，盡早前往三區衛生所及50家合約院所接種。

高虹安表示，接種新冠疫苗仍是預防新冠併發重症最有效的方法，目前公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上民眾接種措施，已延長至今年4月30日止，提醒民眾符合資格皆可接種新冠疫苗。尤其家中如有65歲以上長輩尚未接種，或已接種第1劑且間隔達6個月，請鼓勵長者盡早接種，保護自己也保護家人的健康，共同降低重症和死亡發生風險。

衛生局長陳厚全說明，疾病管制署統計，去年10月1日起新冠重症病例以65歲以上長者（占73%）及具慢性病史者（占81%）為多，其中93%未接種本季新冠疫苗。因此，呼籲6個月以上達接種間隔的65歲以上長者及免疫不全者等重症高風險對象，盡快安排接種第2劑新冠疫苗，以提升免疫保護力並降低疾病威脅。

衛生局指出，目前國內公費提供之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，皆具良好保護效果。提醒滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者，建議盡早接種疫苗，以提升自我保護力。

衛生局呼籲，民眾除盡快完成疫苗接種外，日常維持良好個人衛生習慣同樣重要。請民眾務必落實勤洗手、注意咳嗽禮節；如出現發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應儘量避免出入人多擁擠場所，並配戴口罩及早就醫。有關竹市疫苗接種資訊，請至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )/傳染病防治/預防接種專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線03-5355130洽詢。