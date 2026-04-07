新竹縣推職工攀岩健身班 今午開放報名限額20人

運動部全民運動署「115 運動i臺灣計畫」計畫全面啟動！其中由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦、新竹縣體育會攀岩委員會承辦的「115 運動i臺灣計畫—職工攀岩健身班」，今天中午12點將開放線上報名，本次預計招收20名職工學員，課程將酌收保證金，出席率達85%以上者將全額退還，歡迎任職於新竹縣市、新竹科學園區及台元科技園區的職場朋友們踴躍挑戰自我 。

新竹縣體育會攀岩委員會指出，今年配合運動部新政策，課程規格顯著提升。課程將從4月11日持續至7月12日，固定於每周六、日晚間7點至8點30分授課。活動周期延長至12周、共計24次活動，總時數達36小時，讓學員能更紮實地掌握攀登技巧。活動地點位於竹北 iClimb 風城攀岩成功館，場館鄰近竹北遠百並備有專屬停車場，十分便利。

課程規劃涵蓋基礎裝備使用、GriGri確保器操作、技巧訓練及大量路線練習，旨在協助職工建立規律運動習慣。值得一提的是，本年度課程特別包含一次免費「安檢卡」考試，學員通過考核後即可在特定場館自主攀登並為隊友確保，真正落實運動自主化。本課程採全程免費制，學員需自備或租借個人裝備，為鼓勵學員持之以恆，報名時將酌收保證金，凡出席率達85%以上者將全額退還。

近期美國好手Alex Honnold成功徒手攀登台北101大樓，帶動「運動攀登 (Sports Climbing)」話題熱潮。攀岩自2020年列入奧運項目，國際賽制包含上攀、抱石及速度賽。本健身班將帶領學員深入體驗「抱石」與「上攀」兩種截然不同的攀登樂趣，讓參與者充分領略這項極限運動的獨特魅力。

新竹縣政府教育局表示，運動i臺灣2.0計畫旨在鼓勵民眾養成規律運動的習慣，並透過運動提高生活品質。未來縣府將繼續結合體育會各單項委員會的資源，擴展全民運動的範疇，讓更多民眾受惠於健康運動的正向影響，享受運動帶來的活力與挑戰。

報名資訊將公告於新竹縣體育會攀岩委員會官網 (www.iclimb.com.tw/org)及 iClimb 風城攀岩成功館粉絲團。諮詢管道：運動 i 臺灣攀岩健身班官方Line (ID: @065aikdt)