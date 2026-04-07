新竹台大分院生醫醫院 獲區域醫院護理友善醫院職場典範認證

隨著醫療需求增加，護理人力面臨招募與留任挑戰。新竹台大分院生醫醫院獲衛福部首屆區域醫院組「護理友善醫院職場典範認證」，於全台醫療機構中脫穎而出，該認證聚焦護理職場環境、人才培育及支持系統，展現醫院在護理人力穩定與專業發展上的整體成果。

新竹台大分院指出，院方從制度與職場環境雙軌著手，建立多元支持機制，強化臨床工作環境與職涯發展，提升護理人員留任意願與工作穩定性。制度面，院方設置護理臨床實務委員會，提供第一線護理人員正式參與決策的管道，並建置多元通報與申訴機制，讓意見能即時反映與改善。新進人員支持方面，由教學護理師主動關懷，11去年累計關懷160人次，另有8人次主動尋求協助，顯示支持系統逐步發揮功能。

人才培育上，院方每季辦理臨床教師座談會及新進人員座談會，促進經驗傳承與學習交流。去年共81名護理人員到職，其中65人成功留任，留任率達80.2%，整體新人留任率為77.6%，三個月以上離職率由2023年11.7%下降至去年8.07%，呈現穩定改善趨勢。

在工作環境優化方面，院方推動「I Care優護」及跨領域培訓，導入電子交班與AI衛教等智慧科技，協助減輕臨床負荷。同時透過彈性工時與多元獎勵措施，逐步建構更具支持性的護理職場環境。

新竹台大分院院長洪冠予表示，護理人員是醫療體系穩定運作的重要基石，院方持續從制度與文化面向優化工作環境，協助同仁在專業發展與生活之間取得平衡。本次獲得認證，是對團隊努力的肯定，也代表持續精進的起點。未來將持續深化護理支持系統，優化工作環境與教育制度，提升整體照護品質，打造更具吸引力與發展性的護理職場。