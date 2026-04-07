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桃園竹圍遊艇碼頭 修復進度遭質疑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市政府前市長鄭文燦時期斥資近兩億元打造竹圍漁港遊艇碼頭，啟用不到一年即損壞，市長張善政上任後列為三大公共工程體檢案，但檢討迄今碼頭仍未修復，遭市議員質疑進度牛步。農業局回應，施工廠商已調解獲賠九八六萬元，修復評估預計年底完成。

竹圍漁港上架場第二期興建工程經費獲漁業署補助七五五八萬元，加上市府自籌一點一億餘元後推動，二○二一年三月完工；但因規畫設計廠商未實測竹圍漁港波高，直接引用台北港水文資料作為設計依據，導致浮箱結構不堪負荷，Ａ、Ｄ區浮動碼頭即因波浪衝擊受損，損失約一三六八萬元。

議員林政賢說，總工程費超過上億元，完工後用不到一年就損壞，顯示工程品質有嚴重瑕疵，張市府檢討至今未見明顯改善，要求農業局應交代訴訟進度與修復規畫，也要說明求償金額與實際損失間的落差如何處理。

農業局長陳冠義回應，市府透過履約爭議調解、採購法第一○一條程序及民事訴訟等途徑向施工廠商提起求償，經桃園地方法院依職權調解，已完成調解並獲賠約九八六萬元；至於規畫設計監造廠商，市府去年五月十二日向法院遞狀請求損害賠償，求償金額約一八五萬元，目前審理中。

陳冠義表示，由於當初碼頭設計缺乏實測水文資料，修復前須重新調查，市府目前正辦理水域再利用評估及水工試驗，預計今年底完成，屆時將依試驗結果提出最適方案，恢復竹圍漁港遊憩及遊艇停泊功能。

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