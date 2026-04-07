桃園航空城火熱 地方盼醫療資源跟上

桃園沿海地區相對欠缺醫療資源，清大附設桃園醫院被寄予厚望，未料招商不順，興設期程不斷往後延。藍綠民代也憂心，航空城計畫如火如荼，醫療資源更要迎頭趕上，地方應與中央攜手努力促成開發，勿讓土地持續空轉。

大園、觀音與新屋位處沿海地區，但當地未有醫學中心與區域醫院，現僅大園敏盛醫院、衛福部桃園醫院新屋分院與居善醫院三家地區醫院，周邊蘆竹、青埔地區也欠缺大型醫院；部桃新屋分院雖有擴建醫療大樓計畫，但進展緩慢，還未獲行政院核定。

國民黨籍市議員徐其萬說，整個國道一號以西的沿海地區，急需大型醫療機構進駐，儘管市府無償撥用機捷Ａ16橫山站周邊土地予清華大學，但近年一波多折，三月底截止的第二次招商也乏人問津，確實讓地方相當傷腦筋。

徐其萬認為，清大附醫預定地坐落在航空城內，包含周邊高鐵與青埔地區發展快速，多個知名企業陸續在產專區布局，發展指日可待，醫療建設更要迎頭趕上，呼籲市府盡快跟清大協商溝通；再加上敏盛醫院有意願，應該積極拜訪討論合作方式。

民進黨籍市議員游吾和說，沿海尤其缺乏治療重症的醫療資源，當初市府將土地無償撥用給清大，也是看中清大有醫學院，希望能推動國內醫學發展重要場域，市府應該積極協助檢視流標原因，不要再讓土地空轉。

游吾和也提到，行政院長卓榮泰今年農曆過年前到大園敏盛醫院參與活動，當時院方即有提出興設醫院意願，有架構與藍圖，卓當時也表達力挺；他認為中央與地方應該要共同促成這樁美事，不能讓航空城那麼大的建設，卻欠缺該有的醫療資源。

大園區埔心里長盧宜芳說，為什麼居民會贊成推動航空城，一方面也是期待能有大醫院進駐，但清大附醫用地如今依舊荒廢，讓地方相當失望。政府既然無償撥用如此大片土地給清大，是否應該再增加床位，增加招商利多，也方便居民就近就醫。