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地方關注 清大附醫又流標 暑假最後期限

聯合報／ 記者朱冠諭黃羿馨／連線報導
清華大學附設桃園醫院預定地位於機捷Ａ16橫山站附近，但目前還處於荒廢狀態，亟待開發。記者張裕珍／攝影
清華大學附設桃園醫院預定地位於機捷Ａ16橫山站附近，但目前還處於荒廢狀態，亟待開發。記者張裕珍／攝影

桃市府無償撥用機捷Ａ16橫山站周邊七點二公頃土地予國立清華大學，規畫興建清大附設桃園醫院，但近年招商不順，三月底截止的第二次招商又無人申請，引發地方關注。副市長王明鉅昨說，將再與清大協商，若七、八月仍未有進展，屆期不排除收回土地。

清大回應，未來仍將審慎推動桃園附設醫院籌設工作，校方已啟動整體檢視作業，將審慎盤點招商條件、合作模式及後續推動方式。並將綜合評估整體環境、醫療產業發展與計畫可行性，多方研議更合適的推動策略。

桃園偏鄉醫療量能不足，市府二○一九年四月與清大簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用Ａ16站橫山站周邊土地。清大原與高醫大於二○二三年簽署ＢＯＴ案，孰料高醫大隔年以營運考量主動終止合作。清大依據促參法於去年底和今年初兩度公告招商，最後都無申請人投標。

王明鉅昨表示，清大剛結束招商，尚未主動與市府聯絡；他分析，清大雖獲市府免費撥用土地，但該校在醫學領域基礎較弱，形同要完全仰賴合作方一手興建與經營醫院，民間業者自然卻步。

王明鉅說，大園一帶確實需要醫院，距航空城也最近，市府願意投入公部門資源協助，並多次提議盼將該院設為市立醫院分院，或由市府、清大與醫學中心三方合作，但清大似不願受市府約束，過去都不願點頭，清大若堅持自行開發卻又無力籌資，市府不可能無限期等待。

王明鉅透露，市府原訂去年底就要檢討，是清大希望爭取最後機會再招商一次，市長張善政才同意寬限至三月底；如今招商再度失利，四、五月將協商新的合作模式，若談不攏，七、八月就要做出決定，「不能一直擺著，對民眾也不好。」

衛生局長賈蔚說，清大招商困難主要卡在核准床數僅約兩百床，規模偏小，但ＢＯＴ投資動輒上百億元，不容易吸引合作醫療體系；衛生局尊重校方醫院發展方向，不干涉規模與特色定位，校方若提出協助需求，會在法規範圍內提供資源。

醫學中心 桃園 清大 衛生局 航空城

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