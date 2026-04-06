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苗栗4歲女童被丟包車行？民代憂恐遭不適當照顧 縣府啟動緊急安置

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府社會處今天接獲縣議員陳光軒通報，介入處理晚間緊急安置4歲女童。本報資料照片
苗栗縣府社會處今天接獲縣議員陳光軒通報，介入處理晚間緊急安置4歲女童。本報資料照片

苗栗縣議員陳光軒接獲陳情，一名4歲女童疑被母親丟包到車行6天，司機輪流照顧有風險顧慮，縣府社會處今天處理，查訪又有狀況是連假期間母親委託照顧女童的版本，社工人員評估後，晚間緊急安置。

陳光軒今天晚間在臉書揭露，他於昨天深夜接獲陳情，一名4歲女童從4月1日被丟包到車行，6天以來要輪流跟陌生大人生活，司機只要有工作，可能就是會人被放在車行，或獨自在司機家中，年僅4歲的女童能照顧自己嗎？此外，車行沒有義務幫人家帶小孩。

陳光軒認為司機不是在慈善機構上班，縣府放心把責任全押在司機身上？應該盡速啟動保護安置，但他從一早7點多就開始聯絡縣府，一個下午過去了，就遲遲沒有進展，如果女童發生什麼意外或不幸，縣府難辭其咎。

縣府社會處指出，接獲通報後，社工員到車行查訪，女童的母親在夜店上班，平日委託車行接送女童到幼兒園上課放學，媽媽因連假期間夜店生意較忙，委託司機照顧，因沒有其他親屬支持照顧系統，評估女童不可能跟著媽媽去上班場所，女童有可能會獨留家中，社會處晚間緊急安置保護女童。

苗栗 苗栗縣

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