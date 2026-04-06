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稱賣粉紅藍莓詐騙 桃園業者遭冒用報警澄清
近日網路流傳桃園市平鎮區「粉紅藍莓」價格便宜還可前往採摘，吸引不少民眾下單，事後發現受騙還被封鎖。遭冒用資訊的業者發文澄清並報案，呼籲民眾不要受騙。
受害者透過社群網站Threads表示，看到Threads上有人賣粉紅藍莓，甚至還有農場地址讓她信以為真，經私訊聯繫以貨到付款方式購買，對方要求先支付新台幣38元運費，並要求民眾到超商網站實名認證，但民眾察覺收款人名稱及超商網站都有問題，才發現上當。
地址遭冒用的黃姓店長今天表示，4月初已向桃園市政府警察局平鎮分局報案，清明連假期間確實有民眾在網路付費後要採果，但經核對資料無相關訂單，呼籲民眾認明官方網站，勿匯款給來路不明賣家，避免財物受損還被偷走個人資料。
黃姓店長說，桃園有藍莓園，但未販售粉紅藍莓，價格也不如詐騙者所稱的低廉，且未提供超商取貨付款等寄送服務，已在官網及社群提醒民眾，發現帳號資訊不明、追蹤數偏低或影片疑由人工智慧（AI）製作就可能為詐騙手法。
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