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土石滑落阻通行！龜山大坑路三段預計「這時」恢復通車

桃園電子報／ 桃園電子報

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龜山區大坑路三段往林口方向發生邊坡土石滑落、路樹倒塌。圖：警方提供

今（6）日上午7時許，連夜強勁大雨導致桃園市龜山區大坑路三段往林口方向發生邊坡土石滑落及路樹倒塌，嚴重影響交通，龜山警分局獲報立即派員到場管制，目前採單線雙向通車，預計約下午5時左右通車。

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龜山警分局已派員到場管制，目前採單線雙向通車。圖：警方提供

大坑派出所表示，員警獲報後立即趕赴現場管制疏導交通措施，現場擺設三角錐、警車開啟警示燈提醒，實施單線雙向輪放。並透過1999通報權管單位，及利用警廣即時發布路況資訊提醒用路人改道行駛陳厝坑路，以避開受阻路段及行車安全。目前龜山區公所工務課在場負責監工，預計約下午5時左右通車，後續由養工處於明日上午8時左右到場處理。

大坑派出所副所長潘安全提醒，雨季期間，山區道路易有落石或路面濕滑情形，請務必拉長安全車距並降低車速，隨時留意路況資訊，確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：土石滑落阻通行！龜山大坑路三段預計「這時」恢復通車

林口

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