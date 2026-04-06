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曾列體檢3大案…竹圍遊艇碼頭停用多年未解 桃市府：解方估年底出爐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園前市府斥資近2億元打造竹圍漁港遊艇碼頭，啟用不到一年即損壞，但檢討迄今碼頭仍未修復，遭市議員質疑進度牛步。農業局回應，修復評估預計年底完成。圖／桃園市農業局提供
桃園前市府斥資近2億元打造竹圍漁港遊艇碼頭，啟用不到一年即損壞，但檢討迄今碼頭仍未修復，遭市議員質疑進度牛步。農業局回應，修復評估預計年底完成。圖／桃園市農業局提供

桃園前市府斥資近2億元打造竹圍漁港遊艇碼頭，啟用不到一年即損壞，市長張善政上任後列為三大公共工程體檢案，但檢討迄今碼頭仍未修復，遭市議員質疑進度牛步。農業局回應，施工廠商已調解獲賠約986萬元，規畫設計監造廠商另案求償中，修復評估預計年底完成。

竹圍漁港上架場第二期興建工程總經費1億8928萬元，其中漁業署補助7558萬元、市府自籌1.1億餘元，2018年動工、2021年3月完工，設有63席遊艇專用泊位。但因規畫設計廠商未實測竹圍漁港波高，直接引用台北港水文資料作為設計依據，導致浮箱結構不堪負荷，啟用未滿一年，A、D區浮動碼頭即因波浪衝擊受損，損失約1368萬元。

議員林政賢表示，總工程經費超過1億元，完工後用不到一年就損壞，顯示工程品質有嚴重瑕疵，張市府檢討至今未見明顯改善，要求農業局應交代訴訟進度與修復規畫，也要說明求償金額與實際損失間的落差如何處理。

農業局長陳冠義回應，訴訟分兩部分進行，針對施工廠商，市府透過履約爭議調解、採購法第101條程序及民事訴訟等途徑，2024年3月提起求償，經桃園地方法院依職權調解，已完成調解並獲賠約986萬元；至於規畫設計監造廠商，市府去年5月12日向法院遞狀請求損害賠償，求償金額約185萬元，目前審理中。

陳冠義表示，由於當初碼頭設計缺乏實測水文資料，修復前須重新調查，市府目前正辦理水域再利用評估及水工試驗，預計今年底完成，屆時將依試驗結果提出最適方案，恢復竹圍漁港遊憩及遊艇停泊功能。

桃園 張善政 碼頭 漁業署

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