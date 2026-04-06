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桃園龜山大坑路邊坡土石滑落 員警交管市府搶修
受大雨影響，桃園龜山區大坑路3段往林口方向今天上午7時許發生邊坡土石滑落與路樹倒塌，土石與路樹占據車道影響通行，龜山警分局派員實施交通管制，現場採單線雙向通車因應。
桃園市警察局龜山分局發布新聞稿表示，警方在獲報後立即派員趕赴現場，除擺設三角錐並開啟警示燈，執行單線雙向輪流放行，同時通報1999轉請相關權責單位處置，並透過警廣即時發布路況資訊。
龜山分局大坑派出所副所長潘安全指出，為降低交通的壅塞與風險，已提醒用路人改道行駛陳厝坑路，避開受阻路段。市府工程單位也已緊急進場清理倒塌路樹，至於滑落土石仍需大型機具及運輸車協助清除，作業持續進行中。
潘安全說，由於最近連日降雨，導致山區土石含水量偏高，容易發生坍方與落石，呼籲民眾行經山區道路應減速慢行、拉長車距，並隨時留意氣象與路況資訊，以確保行車安全。
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