台鐵內灣線列車撞擊倒樹尾燈碎了 九讚頭至內灣間暫停駛

台鐵1806次區間車今天早上8點35分，行駛內灣線合興至富貴間（K24+800）時，撞到侵入路線之傾倒路樹，所幸無人員受傷，僅列車尾燈破損一顆，不影響行車安全。台鐵表示，內灣線後續列車則調整至竹東站為終點，竹東至內灣路段啟動公路接駁運輸，以維持旅客運輸服務。

台鐵表示，今天早上8時35分時，1806次區間車於合興至富貴間(K24+800)時，撞到侵入路線的傾倒路樹，無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，1806次退回九讚頭折返，改為1807次回北新竹站。

台鐵表示，事故發生後立即通報工務單位前往現場處理，暫時造成1806、1807次九讚頭至內灣間停駛。內灣線後續列車則調整至竹東站為終點，竹東至內灣路段啟動公路接駁運輸，以維持旅客運輸服務，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。