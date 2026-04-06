聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵內灣線列車撞擊倒樹尾燈碎了 九讚頭至內灣間暫停駛
台鐵1806次區間車今天早上8點35分，行駛內灣線合興至富貴間（K24+800）時，撞到侵入路線之傾倒路樹，所幸無人員受傷，僅列車尾燈破損一顆，不影響行車安全。台鐵表示，內灣線後續列車則調整至竹東站為終點，竹東至內灣路段啟動公路接駁運輸，以維持旅客運輸服務。
台鐵表示，今天早上8時35分時，1806次區間車於合興至富貴間(K24+800)時，撞到侵入路線的傾倒路樹，無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，1806次退回九讚頭折返，改為1807次回北新竹站。
台鐵表示，事故發生後立即通報工務單位前往現場處理，暫時造成1806、1807次九讚頭至內灣間停駛。內灣線後續列車則調整至竹東站為終點，竹東至內灣路段啟動公路接駁運輸，以維持旅客運輸服務，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。