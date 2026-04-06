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竹東信義大同路口垃圾亂丟難止 清潔隊將破袋追查開罰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹東鎮公所正評估，未來將加強查緝，若查出違規者將依法開罰。圖／竹東鎮公所提供
竹東鎮公所正評估，未來將加強查緝，若查出違規者將依法開罰。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮信義路與大同路口長期出現民眾隨意丟棄垃圾的情況，丟棄時間從白天到深夜都有，盡管清潔隊每天清晨清理，但垃圾仍不斷被丟棄，環境整潔難以維持。竹東鎮公所正評估，未來將加強查緝，若查出違規者將依法開罰。

竹東鎮清潔隊長吳佳珍表示，該處位於信義停車場入口，附近設有監視器，但仍有部分民眾無視監視器存在，將垃圾隨意棄置。清潔隊每天一早前往清理，往往才剛清除完畢，不久又出現新的垃圾。為遏止亂象，清潔隊也曾多次安排隊員到現場站崗，但民眾只要看到人員在場就不敢丟棄，一旦隊員離開，垃圾又再次出現，效果有限。

竹東鎮長郭遠彰指出，竹東垃圾收運都有固定時間與路線，垃圾車也會經過該路段，希望民眾配合垃圾車時間丟垃圾，不要隨意棄置。他表示，清潔人員維護環境相當辛苦，若民眾24小時隨意丟棄垃圾，清潔工作將難以負荷。

郭遠彰說，目前鎮公所也在評估是否設置定時定點垃圾收集點，但該路口道路狹窄，大同路與信義路交會處空間有限，若設置垃圾收集點容易影響車輛通行，因此仍需進一步評估適當地點。未來也將持續透過宣導與查緝並行，希望民眾發揮公德心，共同維護生活環境。

竹東鎮公所指出，為了維護環境，為找出違規者，隊員會將現場垃圾破袋檢查，並將通知當事人到場說明，若確認是亂丟垃圾行為，將依相關規定開罰，希望藉此遏止歪風。

盡管清潔隊每天清晨清理，但垃圾仍不斷被丟棄，環境整潔難以維持。圖／竹東鎮公所提供
盡管清潔隊每天清晨清理，但垃圾仍不斷被丟棄，環境整潔難以維持。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮信義路與大同路口長期出現民眾隨意丟棄垃圾的情況。圖／竹東鎮公所提供
新竹縣竹東鎮信義路與大同路口長期出現民眾隨意丟棄垃圾的情況。圖／竹東鎮公所提供

監視器 新竹 垃圾車

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