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停工半年 桃園甲子園空橋 挨批空中廢鐵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園A7重劃區「甲子園空橋」工程長期停擺，在地民代呼籲市府積極處理，別讓空橋淪為「空中廢鐵」。圖／李宗豪提供
桃園A7重劃區「甲子園空橋」工程長期停擺，在地民代呼籲市府積極處理，別讓空橋淪為「空中廢鐵」。圖／李宗豪提供

桃園Ａ７重劃區「甲子園空橋」工程長期停擺，綠營民代批市府消極，讓原本應為民生重要設施的空橋淪為「空中廢鐵」，影響市民通行安全。市府回應，該空橋由建商興建，已協調都發局要求建商盡速依都市計畫法施作完成，完工後將交由養工處維管。

民進黨市議員陳雅倫說，甲子園空橋為Ａ７都市計畫的一環，二○二四年養工處會議中即載明應於二○二五年八月完工，但如今不見完工，該空橋甚至停工長達半年以上。不只工程停擺，施工基地長期占用人行道，導致嬰兒車、輪椅族及騎乘YouBike的民眾難以通行。

陳雅倫也批評，過去一年她多次會勘，市府始終以私人開發為由消極應對，「難道市府只剩協調功能？」市府作為主管機關，應評估「代履行」，再向開發商追償；同黨議員李宗豪也說，Ａ７產專區甲子園空橋進度緩慢甚至停擺，市府應積極介入協調，勿讓攸關行人安全的建設無限期停滯。

工務局回應，此案位於內政部擬定的Ａ７都市計畫範圍，經都發局召開都市審議，要求建商興建空橋，完成興建後再受贈養工處養護。目前已協調都發局要求建商盡速依都市計畫法施作完成，後續接管方式也待都發局與建商釐清，養工處再配合辦理。

針對施工圍籬占用人行道影響通行，工務局指出，建商因施作空橋工程，曾向交通局提出交通維持計畫書，在人行道設置圍籬，並將行人路線引導至甲子園社區騎樓空間，路權借用至今年二月，後因停工未繼續借用，養工處將函請開發商限期撤除圍籬，若無撤除，將交由警方裁處。

民進黨 人行道 重劃區 桃園

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