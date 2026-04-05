全台最大規模掃墓！「葉五美宗族清明掃墓」登錄桃園無形文化資產

今天是清明節，桃園市新屋區的葉春日公派下協進會清明祭祖一早湧入數千人祭祖，葉五美宗族清明掃墓已成台灣最具規模的祭祖傳統，獲登錄為桃園無形文化資產。市長張善政今頒發文資證書，肯定其為全台最大規模客家宗族文化傳承，實至名歸。

葉五美家族來台始祖葉春日於1735年從廣東渡海來台，後定居新屋大牛欄地區，春日公生下大榮、大華、大富、大貴、大春五子，即「葉五美」一詞的由來。位於新屋的葉五美祖塔為1982年重建祖塚後的建物，每年清明節，葉五美家族成員都會遠從各地甚至海外齊聚一堂掛紙，並維持傳統採用客家三獻禮祭祖，年復一年不曾間斷。

葉五美宗族清明掃墓也是台灣單一姓氏宗族祭祖規模最大者，極富地方文化特色。桃市府於今年1月8日公告民俗「葉五美宗族清明掃墓」，並認定「社團法人桃園市葉春日公派下協進會」為保存者，肯定其儀式並融合閩南與客家文化特色，展現北台灣客家族群珍貴的生命禮俗內涵。

桃園市長張善政今天出席「葉五美宗族清明掃墓」活動，並頒授「市定民俗無形文化資產登錄證書」，葉春日公派下協進會理事長葉倫嵩、常務總監葉斯水、總幹事葉斯坤與永興里長葉國傑等人也出席頒授證書。

張善政說，每年清明節自己都會到新屋葉五美祖塔這裡，每回看見葉五美宗族後代，在清明時節都有大批宗親返鄉、上香祭祖，即使當地交通不便，仍不辭辛勞齊聚一堂，在清明節誠心祭祀，都令人感動欽佩。

張善政也說，葉五美宗族清明掃墓不僅可說是全台規模最大，也可能可以締造世界金氏紀錄；今年市府將葉五美宗族清明掃墓公告登陸為無形文化資產，也是肯定宗族後代延續傳統，不僅彰顯慎終追遠的精神內涵，替祖先爭取光彩。

文化局長邱正生說，此民俗具高度民間認同，反映新屋地區葉氏宗族之社會生活與文化傳統，祖塔與祭儀形式保存完整並延續至今。未來市府也將依文化資產保存法規定，持續推動各項無形文化資產的保存與傳承。

葉五美宗族清明掃墓已成台灣最具規模的祭祖傳統，獲登錄為桃園無形文化資產，市長張善政（中）今天頒發證書。圖／桃市府提供

今天是清明節，桃園市新屋區的葉春日公派下協進會清明祭祖一早湧入數千人祭祖，葉五美宗族清明掃墓已成台灣最具規模的祭祖傳統，獲登錄為桃園無形文化資產。圖／桃市府提供