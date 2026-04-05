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苗栗沙河溪溢堤淹民宅2公尺高 居民怒「國寶魚重要還是安全重要？」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣4月4日暴雨，頭屋鄉沙河溪溢堤成災，曲村長劉安華質疑因國寶魚飯島氏銀鮈棲地，沙河溪缺乏適當治理。記者范榮達／攝影
苗栗縣4月4日暴雨，頭屋鄉沙河溪溢堤成災，曲村長劉安華質疑因國寶魚飯島氏銀鮈棲地，沙河溪缺乏適當治理。記者范榮達／攝影

苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺，居民今天質疑因國寶魚飯島氏銀鮈棲地，沙河溪缺乏適當治理，以致大水淹住家，縣長鍾東錦允諾縣府協調，保護國寶魚及整治取得平衡。

沙河溪是飯島氏銀鮈，昨天暴雨造成溪水溢堤，沿岸住家淹水，鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議員許櫻萍、頭屋鄉長徐鑫榮，及水利署第二河川分署副分署長王瑋等人今天勘災，梁姓受災戶心猶餘悸，表示昨天上午7點多溪水溢堤，一樓湧進大量溪水，水位上升很快，趕緊拿著皮包與手機跑到2樓，15分鐘的時間，水位就漲到2公尺，屋外的停車場、苗26之1線已是一片汪洋，車子泡水，屋內滿目瘡痍，損失相當慘重。

「飯島氏銀鮈重要，還是人民安全重要」！當地曲洞村長劉安華怒批，他說，沙河溪長期缺乏適當治理，為了保護國寶魚，清淤或是僅清河道中間泥土，或是除完雜草，又埋進泥土堆，竹子枯死也沒有移除，以致淤沙越堆越高，大雨一來才會淹水，希望有關單位正視，人民安全不要輸給飯島氏銀鮈。

王瑋則強調，沙河溪排洪量設計是25年頻率，這次下雨遠超過負荷，加上許多雜物，卡在下游的曲洞橋，造成溪水回填高漲溢堤，並造成沿岸居民淹水。

會勘達成共識，縣府消防局、公所等相關單位協助清理受災戶家園，盡快恢復正常生活，水利署第一時間清除河道樹根及枯竹，讓水流更順暢，此外，縣府協調水利署、公所，及有關專家，兼顧整治沙河溪及保護國寶魚，將來上游興建天花湖水庫，也要考慮沙河溪治理及景觀等需求。

另，4月4日暴雨也重創農作，縣府初步統計香瓜受損約20公頃、西瓜約45至50公頃，藍莓受損約1公頃，鄉鎮公所陸續彙整災情中，縣府、農糧署等單位今天下午會勘，鍾東錦表示，將會盡量取災害補助，減少農民損失。

苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺，停車場一片汪洋。圖／讀者提供
苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺，停車場一片汪洋。圖／讀者提供

苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺。記者范榮達／攝影
苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺。記者范榮達／攝影

苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺，屋內滿目瘡痍。記者范榮達／攝影
苗栗縣4月4日暴雨，造成頭屋鄉沙河溪溢堤，沿岸住家甚至淹水2公尺，屋內滿目瘡痍。記者范榮達／攝影

苗栗縣4月4日暴雨，頭屋鄉沙河溪溢堤成災，縣府等單位協助理清家園。記者范榮達／攝影
苗栗縣4月4日暴雨，頭屋鄉沙河溪溢堤成災，縣府等單位協助理清家園。記者范榮達／攝影

水利署 邱鎮軍 苗栗縣

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