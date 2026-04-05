停工半年…桃園A7重劃區甲子園空橋淪斷橋 議員批市府消極

桃園A7重劃區「甲子園空橋」工程長期停擺，現場形同斷橋，民代批評市府消極怠惰，讓原本應為民生重要設施的空橋淪為「空中廢鐵」，影響市民通行安全。市府表示，該空橋由建商興建，已協調都發局要求建商盡速依都市計畫法施作完成，完工後將交由養工處維管。

陳雅倫指出，甲子園空橋為A7都市計畫的一環，然而開工後停工已長達半年以上，至今未見具體復工時程。早在2024年養工處會議中即載明應於2025年8月完工，如今已是2026年4月，民眾看得到卻用不到；過去一年她多次會勘，市府始終以私人開發為由消極應對，「難道市府只剩協調功能？」

除工程停擺，陳雅倫也指，施工基地長期占用人行道，導致嬰兒車、輪椅族及騎乘YouBike的民眾難以通行；市府作為主管機關，應評估「代履行」，再向開發商追償，才能還給A7居民安全的通行空間。

議員李宗豪表示，A7產專區甲子園空橋由建商負責興建，目前進度緩慢甚至停擺，市府應積極介入協調，不要讓攸關行人安全的建設無限期停滯。

工務局回應，本案位於內政部擬定的A7都市計畫範圍，經都發局召開都市審議，要求建商興建空橋，完成興建後再受贈養工處養護。空橋設計階段已由第三方公會辦理審查，並由養工處備查在案，完工後將辦理完工勘驗，待工程勘驗合格及接管行政流程完成後辦理接管，目前接管方式待都發局與建商釐清，養工處再配合辦理。

對於施工圍籬占用人行道，工務局表示，建商因施作空橋工程，曾向交通局提出交通維持計畫書，在人行道設置圍籬，並將行人路線引導至甲子園社區騎樓空間，路權借用至今年2月，後因停工未繼續借用，養工處將函請開發商限期撤除圍籬，若無撤除，將交由警方裁處。