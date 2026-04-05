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導入AI照護、銷售福菜 新埔新北社區成竹縣首處智慧共生據點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新埔鎮新北社區著名的「桶柑」、「福菜」與「蘿蔔」不僅是當地重要的產銷作物，更是社區長輩多年來的共同記憶與生活重心。圖／新竹縣政府提供。
新埔鎮新北社區著名的「桶柑」、「福菜」與「蘿蔔」不僅是當地重要的產銷作物，更是社區長輩多年來的共同記憶與生活重心。圖／新竹縣政府提供。

新埔鎮新北社區發展協會成為新竹縣首處智慧共生示範社區，透過導入物聯網（IoT）與遠距照護系統，讓平日辛勤農業生產的長輩，不只透過智慧化設備即時監控健康數據，還能協助長輩上架農產平台銷售等，落實「智慧健康」與「社區共生」理念。

新竹縣政府爭取衛生福利部「智慧共生社區推動計畫」，近日由擔任輔導老師的前行政院政務委員、台大社工系名譽教授林萬億與副教授黃珮玲於新埔鎮新北社區發展協會協助計畫。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭表示，新埔鎮新北社區發展協會是新竹縣第一個獲中央政府核定補助的智慧共生社區，更是目前全國30個指標性據點之一。該社區以豐富的農業特色著稱，著名的「桶柑」、「福菜」與「蘿蔔」不僅是當地重要的產銷作物，更是社區長輩多年來的共同記憶與生活重心。

社區總幹事陳慧玲分享，過去缺乏智慧科技輔助，無法於農村形態社區縮短意外搶救時間，期待透過社區數位媒體科技掌握社區長輩生理動態，縮短意外急救時間。透過APP表達需求，物資分享，即時互助，讓每一份善意，都被看見。未來亦持續結合三大主軸包括「社區互助」、「數位共生」以及「永續人才培育」，落實「智慧共生」理念。

許瑜庭提到，新北社區具備深厚的產業底蘊，桶柑與福菜象徵著社區的韌性，透過大數據分析與遠距照護，提供更精準的健康預警，讓長輩在熟悉的土地上，不僅能持續參與社區產銷，更能獲得科技帶來的安全保障。讓社區長輩藉由智慧科技讓在地產業成為安老的最大後盾願景。

許瑜庭補充，縣府未來將繼續培植更多智慧共生社區，將新北社區的成功經驗擴散至全縣更多據點。透過科技與產業的深度融合，持續優化高齡福利措施，為長者打造一個既有傳統溫度、又有科技便利的智慧生活圈。

新北社區具備深厚的產業底蘊，桶柑與福菜象徵著社區的韌性，透過大數據分析與遠距照護，提供更精準的健康預警，讓長輩在熟悉的土地上，不僅能持續參與社區產銷。圖／新竹縣政府提供
新北社區具備深厚的產業底蘊，桶柑與福菜象徵著社區的韌性，透過大數據分析與遠距照護，提供更精準的健康預警，讓長輩在熟悉的土地上，不僅能持續參與社區產銷。圖／新竹縣政府提供

新埔鎮新北社區發展協會成為新竹縣首處智慧共生示範社區，透過導入物聯網（IoT）與遠距照護系統，讓平日辛勤農業生產的長輩，不只透過智慧化設備即時監控健康數據，還能協助長輩上架農產平台銷售等。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮新北社區發展協會成為新竹縣首處智慧共生示範社區，透過導入物聯網（IoT）與遠距照護系統，讓平日辛勤農業生產的長輩，不只透過智慧化設備即時監控健康數據，還能協助長輩上架農產平台銷售等。圖／新竹縣政府提供

新埔鎮新北社區著名的「桶柑」、「福菜」與「蘿蔔」不僅是當地重要的產銷作物，更是社區長輩多年來的共同記憶與生活重心。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮新北社區著名的「桶柑」、「福菜」與「蘿蔔」不僅是當地重要的產銷作物，更是社區長輩多年來的共同記憶與生活重心。圖／新竹縣政府提供

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