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竹市派出所「高齡化」 爭經費整建

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
吳旭豐說，北門派出所興建於1987年，警民比高達1比1225，除了樓下派出所外，建物早年也做為第一分局、交通隊所用，如今面臨空間老舊、員警數量不足等問題。記者王駿杰／攝影
吳旭豐說，北門派出所興建於1987年，警民比高達1比1225，除了樓下派出所外，建物早年也做為第一分局、交通隊所用，如今面臨空間老舊、員警數量不足等問題。記者王駿杰／攝影

新竹市多處派出所屋齡逾四十年，空間不敷使用，民代要求警方盤點數量，評估重建，如經費有限，至少也要改善室內空間；新竹市警局表示，將逐年檢討、分期改善各派出所設施，另爭取重建經費，盼全面優化辦公與洽公環境。

國民黨新竹市議員吳旭豐指出，派出所是最前線的公共空間，既要處理民眾大小疑難，也要照顧員警休息需求，但現在許多派出所老舊狹窄，例如南門、青草湖、南寮、北門派出所與局本部屋齡都超過四十年，更顯不足，應評估重建。

吳旭豐指出，就算短期內不能重建派出所，至少也要改善衛浴、寢室等最基本的「生活空間」，地方建設不能再被拖住，需要的是長期規畫及逐步更新，讓市民與員警都安心的公共空間。

新竹市警局回應，雖多數派出所尚未達整體重建標準，但部分廁所、浴室等生活機能及洽公空間動線確實亟需改善，針對南門、青草湖、南寮、北門及局本部等據點狀況，內部已有具體規畫。

警方表示，青草湖、南寮及北門將依現況需求與警政廳舍整體發展規畫評估，爭取於明年度提報重大工程計畫，目標明年起逐年申請經費推動整建。局本部因主體建築已列歷史建築物，後續將依文化資產保存規範辦理，同時持續向市府爭取新址用地，包含研議向相關機關申請撥用合適土地，期盼獲得各級民意代表支持，促成改善計畫。

北門 國民黨 新竹

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