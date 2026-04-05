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獎勵移車 桃發券改善 YouBike周轉率

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
北北桃YouBike「友愛接力」計畫上路三個月，目前發出一百二十二萬張騎乘券，桃園僅占百分之五，但交通局表示調度情況已有改善。記者陳俊智／攝影
北北桃YouBike「友愛接力」計畫上路三個月，目前發出一百二十二萬張騎乘券，桃園僅占百分之五，但交通局表示調度情況已有改善。記者陳俊智／攝影

YouBike公共自行車普及，熱門站點調度不及，「借不到」、「還不了」情況愈趨頻繁，北北桃一月起試辦「友愛接力」計畫，以五元騎乘券鼓勵民眾到空站還車或到滿站借車，至今發出一二二萬張，其中桃園只有五點八萬張。交通局表示，租借情況已有改善，正研議更多誘因鼓勵民眾參與。

桃園市交通局指出，桃園發出的騎乘券雖然只占整體百分之五，但周轉率已明顯改善，去年十一、十二月「借不到」平均一個月一五四八四次，今年一、二月下降到一一四五○次，改善率約百分之二十六，而去年十一、十二月「還不了」平均一個月六百九十次，今年一、二月下降到四五四次，改善率約百分之三十四。

另外，桃園YouBike場站持續增加，三月租借車輛已達一百四十九萬次，與去年十二月底相比，租借需求成長了百分之二十，但「借不到」的發生率比去年少，大概減少了百分之十二，而且場站缺車狀態的時間也縮短許多，原本平均要等三十六分鐘才有車，現在縮短到二十一分鐘。

交通局不諱言雙北改善情況更明顯，初步分析原因是雙北民眾已習慣使用大眾運輸工具，而且捷運站點多，尖峰時段容易觸發無車無位情況，騎乘券自然發比較多。

桃園有民眾表示，目前騎乘券的獎金只能用在租借YouBike，雙北提供前三十分鐘免費優惠，桃園優惠更長達一小時，雖說能用於租電輔車，但電輔車數量不多，用到的機會可說微乎其微，不太會為了騎乘獎勵花時間幫忙移車。民代表示，希望騎乘獎勵的運用能更廣泛。

桃園交通局表示，今年有增購YouBike電輔車計畫，但數量尚未確定。市府也跟YouBike業者討論放寬騎乘獎勵使用範圍的可能性，進一步改善租借情形，推動大眾運輸普及，但試辦計畫為期六個月，目前執行三個月而已，還需再觀察使用情況才有辦法精準改善問題。

YouBike 桃園

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