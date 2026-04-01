用粉彩寫人生 竹松社區大學師生聯展療癒台大竹北生醫

新竹市竹松社區大學朱秀玲老師，偕同5位學員於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊聯合展出「時光粉敘—歲月指尖的旅行紀實六人聯展」，展期自4月1日至6月30日，共展出46幅粉彩作品，透過細膩筆觸呈現人生旅途中的風景與情感記憶，為醫療空間注入溫潤的人文氣息。

本次展覽由王瓊雅、朱秀玲、張美麗、彭美娟、劉菁雯、賴敏玲6位創作者共同參與，在朱秀玲帶領下，將長期學習與創作成果轉化為完整展出。朱秀玲畢業於清華大學藝術教育與創作、經濟學雙碩士，長年深耕藝術教學與創作，作品多次入選國際粉彩邀請展及台日繪畫交流展，並屢獲競賽肯定，藝術底蘊深厚。

主辦單位指出，粉彩藝術兼具水彩的輕盈透亮與油畫的層次厚實，透過指尖研磨、暈染與堆疊，使色彩在畫布上呈現柔和且富有深度的視覺效果。創作者將旅途所見與日常片段轉化為畫面語言，題材涵蓋自然風光、靜謐生活與人文紀實，從壯闊景致到細膩日常，呈現多元風格與情感層次，讓觀者彷彿隨畫作展開一段跨越時光的旅行。

主辦單位表示，展覽設置於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊，期盼民眾在候診或生活空檔中放慢腳步，走進藝術構築的療癒場域，在粉彩柔和色調中感受生活溫度與心靈沉澱，於「粉」墨之間重新連結記憶與情感，找回屬於自身最美的旅行風景。

新竹市竹松社區大學朱秀玲老師，偕同5位學員於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊聯合展出「時光粉敘」，圖為「彭美娟－討生活」。圖／主辦單位提供

新竹市竹松社區大學朱秀玲老師，偕同5位學員於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊聯合展出「時光粉敘」，圖為「朱秀玲－天光共影水悠悠」。圖／主辦單位提供

新竹市竹松社區大學朱秀玲老師，偕同5位學員於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊聯合展出「時光粉敘」，圖為「劉菁雯－櫥窗夢境」。圖／主辦單位提供

新竹市竹松社區大學朱秀玲老師，偕同5位學員於台大醫院竹北生醫分院2樓門診區長廊聯合展出「時光粉敘」，圖為「王瓊雅－秋序－遙寄」。圖／主辦單位提供