竹縣推3項托育支持政策 收托特殊兒童最高月補助5千

兒童節即將來臨，新竹縣長楊文科今天宣布3項托育支持政策，透過制度獎勵與專業培訓雙軌並行，全面提升托育服務量能與品質。4月1日起縣府社會處推出「托育人員收托特殊兒童獎勵計畫」，依照障別等級托育人員每名每月最高補助5千元。今年也將舉辦「績優托育人員遴選表揚活動」，並配合已實施的「準公共托嬰中心托育人員久任獎勵計畫」，盼三箭齊發打造更友善的托育環境。

楊文科表示，隨著特殊兒童托育需求日益增加，依去年12月底統計，全縣未滿3歲的身心障礙及疑似發展遲緩兒童共616人，實際送托僅37人，收托率約6.01%。為提升托育人員收托意願，縣府推出「托育人員收托特殊兒童獎勵計畫」，依兒童需求程度提供差異化補助。收托發展遲緩或輕度身心障礙兒童者，每名每月補助1000元；中度者補助2500元；重度以上者補助5000元；托嬰中心另可獲每名每月2500元機構獎勵，以提升整體收托誘因。

新竹縣政府社會處指出，參與計畫的托育人員須完成至少6小時專業研習，以提升照顧知能與專業能力，並強化對特殊兒童家庭之支持系統，進一步提升整體托育品質。

在穩定托育人力方面，縣府推動「準公共托嬰中心托育人員久任獎勵計畫」，凡於同一中心服務滿3年者，每年發給1萬元獎勵金；滿5年者，每年發給2萬元，藉此提升留任誘因並促進照顧連續性。

楊文科指出，托育人員的穩定度與經驗累積，對幼兒情感發展與照顧品質具有關鍵影響，透過制度性支持，有助於建立更具專業性與發展性的托育職涯環境。

此外，為肯定第一線托育人員的辛勞與貢獻，縣府今年特別辦理「績優托育人員遴選及表揚活動」，預計遴選績優托育人員40名、資深托育人員15名及安置托育人員，並進行公開表揚。活動除舉辦頒獎典禮外，也將製作深度報導影片，呈現居家、機構及安置托育人員的專業歷程與服務故事，提升社會對托育工作的認同與重視。

楊文科強調，托育人員是家長最重要的後盾，也是打造友善育兒環境的關鍵力量。縣府未來將持續透過制度獎勵、專業培訓與公開表揚三大策略，從擴大服務量能、穩定人力到提升專業形象多面向著手，全面強化托育服務品質。