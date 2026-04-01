戒菸拿好禮 竹市戒菸達人活動4月開跑

為鼓勵民眾遠離菸害，新竹市府即日起至9月30日推出「我是戒菸達人，好禮獎不完」活動，凡年滿18歲以上吸菸民眾只要攜帶健保卡至竹市44家戒菸合約醫事機構接受專業戒菸服務，即可獲得戒菸小禮物1份及商品禮券100元；另透過撥打免費戒菸專線0800-63-63-63接受輔導服務，也可獲得精美小禮，名額有限、送完為止。

市長高虹安表示，透過專業戒菸門診與專線輔導，成功戒菸的機率可提升至少3倍。以去年為例，竹市共有2001人參與戒菸門診，另有483人次透過戒菸專線尋求協助，6個月平均戒菸成功率達33.27%，顯示持續推動已逐步展現成果，朝「健康安心」的無菸城市穩健邁進。

衛生局長陳厚全表示，戒菸的好處從停止吸菸那一刻就開始顯現，可以大幅降低心血管疾病、慢性肺病及各類癌症風險，同時提升生活品質，營造更健康和諧的家庭環境。竹市建構完整的戒菸支持網絡，提供多元且便利的戒菸服務管道。民眾可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，獲得專業諮詢與持續追蹤輔導；此外，竹市多家醫療院所及藥局亦提供戒菸門診、藥物治療與專業評估服務，協助戒菸者量身訂做個人化戒菸計畫，循序漸進邁向成功戒菸目標。

去年成功戒菸的陳姓男子分享，戒菸是一段充滿挑戰的歷程，「到了第十周，終於能對自己說撐過來了。」他回憶，初期戒斷症狀強烈，頭痛與疲憊感反覆出現，生活與工作都受到影響。然而，家人的陪伴成為最大支撐力量，太太細心照顧飲食，孩子一句「爸爸加油」更讓他堅持下去。隨著時間推移，身體逐漸恢復，他也重新找回健康與自信，「不再是香菸的奴隸，而是人生的主人。」

衛生局提醒，吸菸不僅危害自身健康，也會讓家人暴露在二手菸與三手菸的風險中。為了自己與家人的健康，請及早下定決心戒菸，竹市提供多元且專業的戒菸服務與資源，包含門診諮詢、戒菸輔導及相關支持措施。