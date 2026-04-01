桃園「正光花園新城」195戶海砂屋 都更確定了

桃園市「正光花園新城」社區卅年前被認定海砂屋，近兩百戶居民生命安全長年飽受威脅，經市府住都中心協助推進都更，昨完成簽約。全案預計二○二八年動工、二○三三年完工，總價值上看九十六點八三億元，居民樂見其成。

正光花園新城居民余聲樑說，社區約一九八三年起陸續交屋，屢傳天花板掉落，一九九九一年鑑定為海砂屋，卅多年來住得提心吊膽，深怕地震一來被天花板壓垮。社區曾推過自辦都更，但有些住戶覺得住家堪用，捨不得再花錢，導致推動困難重重。

桃園四十年以上房屋超過卅萬棟，不乏天花板會掉落的海砂屋，市府防災都更放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，正光花園新城進度最快，目前同意都更戶數超過九成五，都更標案也在去年底評選春福建設為最優申請人。

都更案昨在市長張善政見證下，由副市長兼住都中心董事長王明鉅與春福建設董事長鄭君寰簽訂契約。春福建設預計投入五十八點八七億元，興建三棟地下四層、地上廿四層大樓，一九五戶老社區將變成五六四戶的大社區。

張善政說，正光花園新城過去都更不順是誘因不夠，防災都更增加容積獎勵，不僅建商投資意願提高，住戶同意率也跟著提高。