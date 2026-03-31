誘因增加、住戶等了30年 桃園海砂屋都更後總價值近100億

桃園「正光花園新城」社區30年前被認定海砂屋，近200戶居民生命安全長年飽受威脅，經市府住都中心協助，終於有機會都更，全案預計2028年動工、2033年完工，完工後戶數將超過500戶，總價值上看96.83億元，居民樂見其成。

正光花園新城居民余聲樑表示，社區大概1983、1984年陸續交屋，因常有天花板掉落情事，1990、1991年鑑定出海砂屋，30多年來住得提心吊膽，深怕地震被天花板壓垮。社區不少人想都更，也曾推過自辦都更，但有些人覺得堪用，捨不得再花錢，導致推動困難重重。

桃園40年以上房屋超過30萬棟，不乏天花板會掉落的海砂屋，市府防災都更放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，正光花園新城進度最快，目前同意都更戶數超過95%，都更標案也在去年底評選春福建設為最優申請人。

都更案今在桃園市長張善政見證下，由副市長兼住都中心董事長王明鉅與春福建設董事長鄭君寰簽訂契約。春福建設預計投入58.87億元，興建三棟地下4層、地上24層大樓，百餘戶的老社區將變成564戶的大社區，估計未來總價值達96.83億元。

住都中心表示，正光花園新城都更案除了工程品質要求耐震標章、銀級綠建築與一級建築效能標章，業者也提供10年防水保固。此外，都更案緊鄰正光路警察宿舍公辦都更案，2基地將共同檢討街廓窳陋問題。

張善政表示，正光花園新城過去都更不順是誘因不夠，防災都更增加容積獎勵，不僅建商投資意願提高，住戶同意率也跟著提高。市府一直強調打造移居的桃園，這是非常關鍵的一步，希望正光花園新城的成功案例能複製到其他地方。

桃園市政府推動海砂屋社區「正光花園新城」都更，今天在市長張善政（中）見證下，由副市長兼住都中心董事長王明鉅（右）與春福建設董事長鄭君寰簽訂契約。記者陳俊智／攝影