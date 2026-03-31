竹縣峨眉湖畔春季茶會登場4月18、19日登場 4月1日10點ibon開賣

交通部觀光署參山國家風景區管理處將於4月18日至19日，在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁舉辦「115年茶韻峨眉湖畔春季茶會」。活動以「一片茶葉，到一席美學」為主軸，結合揉茶體驗、湖畔品茗與音樂演出，帶領旅客感受如「茶金」般的復古茶文化生活。門票明天上午10點於全台7-ELEVEN ibon開賣，每張499元。

參山處副處長廖錫標表示，峨眉鄉是台灣東方美人茶的重要產地，本次茶會最大亮點「湖畔茶席」設於峨眉湖環湖步道平台，由茶藝師現場沖泡，讓遊客在山水間細品琥珀茶湯與蜜香層次。現場並搭配古箏、胡琴、竹笛演出，打造沉浸式五感體驗，開幕首日也將舉行象徵祝福的「封茶儀式」，增添文化儀式感。

參山處表示，為降低參與門檻並深化體驗，本次推出限量400名「茶韻峨眉套票」，4月1日上午10點於全台7-ELEVEN ibon開賣，每張499元，包含40分鐘湖畔茶席體驗、東方美人茶DIY、客家風味餐點、200元市集抵用券及紀念茶杯與繡花吊飾，總價值逾660元；另可加價500元升級「東美一脈成茶」，體驗從一花、二花到頭等獎等級的垂直品鑑。

為讓報名向隅民眾也能喝到東方美人茶，4月18至19日的茶會現場也將販售限量購票品茗券。此外，活動期間於峨眉湖遊艇碼頭前空地設置「在地市集」，精選約20攤展售農特產品與客家創意美食；環湖步道沿線同步推出「定向闖關活動」，包含客家話達人、小小侍茶師、桶柑估重王等6大關卡，完成任務即可兌換限量市集抵用券（每日200份），適合全家大小一同來挑戰 。

參山處強調，本次活動打破傳統觀光模式，讓遊客透過揉茶、品茗感受葉片的溫度，見證茶葉誕生的節奏，並透過觀光活動串聯地方產業，帶動春季旅遊熱潮，為峨眉注入兼具質感與永續的觀光新動能。

交通部觀光署參山國家風景區管理處將於4月18日至19日，在新竹縣峨眉鄉細茅埔吊橋旁舉辦「115年茶韻峨眉湖畔春季茶會」。記者郭政芬／攝影

峨眉鄉是台灣東方美人茶的重要產地，本次茶會最大亮點「湖畔茶席」設於峨眉湖環湖步道平台。圖／參山處提供