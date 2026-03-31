新竹市YouBike於4月起 前30分鐘補助10元

新竹市府今天說，4月1日起，民眾於竹市站點租借YouBike，前30分鐘租借補助一般車2.0與電輔車2.0均補助10元，使一般車2.0前30分鐘免費，民眾可多加利用。

新竹市政府今天舉辦竹市「YouBike前30分鐘補助」政策宣傳記者會，市長高虹安致詞表示，竹市人口已突破45.5萬人，市府持續強化公共運輸與綠色運具發展，透過補助政策降低市民通勤負擔。

她說，從4月1日起，民眾於竹市站點租借YouBike，一般車2.0前30分鐘將享有新台幣10元補助，相當於免費騎乘；在電輔車2.0E部分，前30分鐘為補助10元，民眾僅需自付10元，盼藉此提升竹市綠色運具的發展，打造更環保永續的城市。

新竹市交通處長林正光現場表示，除有優惠措施外，並有約500輛新車（350輛一般車、150輛電輔車）投入營運外，也規劃新增50個站點，讓全市總站數達165站，提升市民騎乘便利性與全市整體運能。

對於尖峰時段的熱門站點部分，林正光指出，將進行場站空間優化，持續在熱門點增加YouBike的停車柱，也加派調度人力，以滿足市民的借還車需求。

依據市府資料指出，目前費率YouBike一般車2.0為每半小時10元；電輔車2.0E則每半小時20元。