快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市YouBike於4月起 前30分鐘補助10元

中央社／ 新竹市31日電

新竹市府今天說，4月1日起，民眾於竹市站點租借YouBike，前30分鐘租借補助一般車2.0與電輔車2.0均補助10元，使一般車2.0前30分鐘免費，民眾可多加利用。

新竹市政府今天舉辦竹市「YouBike前30分鐘補助」政策宣傳記者會，市長高虹安致詞表示，竹市人口已突破45.5萬人，市府持續強化公共運輸與綠色運具發展，透過補助政策降低市民通勤負擔。

她說，從4月1日起，民眾於竹市站點租借YouBike，一般車2.0前30分鐘將享有新台幣10元補助，相當於免費騎乘；在電輔車2.0E部分，前30分鐘為補助10元，民眾僅需自付10元，盼藉此提升竹市綠色運具的發展，打造更環保永續的城市。

新竹市交通處長林正光現場表示，除有優惠措施外，並有約500輛新車（350輛一般車、150輛電輔車）投入營運外，也規劃新增50個站點，讓全市總站數達165站，提升市民騎乘便利性與全市整體運能。

對於尖峰時段的熱門站點部分，林正光指出，將進行場站空間優化，持續在熱門點增加YouBike的停車柱，也加派調度人力，以滿足市民的借還車需求。

依據市府資料指出，目前費率YouBike一般車2.0為每半小時10元；電輔車2.0E則每半小時20元。

YouBike 新竹

延伸閱讀

臨停5分鐘YouBike秒消失！他報案見「誤騎」氣炸 官方賠償價碼曝光

預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

進度78% 竹市慈雲路空橋4月10日起吊裝主橋、夜間全面封閉管制

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

相關新聞

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

2026台灣年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，…

誘因增加 桃園海砂屋都更後總價值近百億

桃園「正光花園新城」社區30年前被認定海砂屋，近200戶居民生命安全長年飽受威脅，經市府住都中心協助，終於有機會都更，全案預計2028年動工、2033年完工，完工後戶數將超過500戶，總價值上看96.83億元，居民樂見其成。

桃園去年土增稅衰退17%、蒸發近18億 民代籲補財政缺口

桃園市去年土地增值稅僅收88億元，較2024年大幅縮水17.6億元、衰退幅度達17%，過去連年穩坐「稅收王」寶座的土增稅遭遇房市逆風重挫。多位民代今示警，龐大缺口恐衝擊桃園財政。地稅局回應，去年房屋稅增加17.6億元，加上契稅、娛樂稅成長，整體地方稅仍正成長1.11%，將持續強化欠稅追討與稅籍清查。

苗栗市全民運動館委外營運費率588元最後一天？市公所澄清

苗栗市全民運動館委託World Gym世界健身事業有限公司經營，傳出費率588元今天是申辦最後一天，市公所緊急澄清，強調費率受契約規範，588元費率明天以後還是有效，如果有調整，必須經市公所審核。

遊樂設施、氣墊城堡、火舞團登場 4月3、4日打造湖口兒童遊樂園

為了帶給孩子們一個難忘的假期，新竹縣湖口鄉公所將於4月3日至4月4日，在王爺壟停三、停四停車場舉行「2026 湖口鄉兒童節-歡樂派對 童趣嘉年華」。今年規畫的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆…等10組遊樂設施與4組大型氣墊城堡，以及深受小朋友喜愛的「追風卡丁車」，打造專屬湖口、一年一度的大型遊樂園。

竹市新源市場機車格收費使用率下降 議員籲試辦前30分鐘免費

新竹市新源市場緊鄰新竹馬偕醫院與清大商圈人潮眾多，市議員鄭美娟接獲陳情，周邊機車停車格實施收費後，反而降低使用意願，甚至引發違停，建議試辦前30分鐘免費，回歸民眾實際需求。市府回應，將滾動調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。