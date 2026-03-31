桃園去年土增稅衰退17%、蒸發近18億 民代籲補財政缺口

桃園市去年土地增值稅僅收88億元，較2024年大幅縮水17.6億元、衰退幅度達17%，過去連年穩坐「稅收王」寶座的土增稅遭遇房市逆風重挫。多位民代今示警，龐大缺口恐衝擊桃園財政。地稅局回應，去年房屋稅增加17.6億元，加上契稅、娛樂稅成長，整體地方稅仍正成長1.11%，將持續強化欠稅追討與稅籍清查。

地稅局統計，去年土地增值稅實徵88億6140萬元，較預算短收近17億元，原因包括囤房稅2.0上路後的市場觀望效應、央行第七波信用管制，及美國對等關稅帶來的經濟不確定性。不過同期房屋稅表現亮眼，去年實徵115億8899萬元，較上年度大增17億6004萬元、成長17.91%，主要受惠於囤房稅新制稅率調升及2024年地段率重評新舊屋一體適用，帶動稅收大幅挹注。

議員謝美英今質詢表示，桃園正處於鐵路地下化、多條捷運齊發及各項重劃區開發的「建設噴發期」，對土地開發相關稅收依賴度極高，雖其他五都土增稅也普遍呈現疲態，但桃園危機感必須比其他城市更強烈。

她呼籲地稅局應主動出擊尋找財源，包括落實囤房稅、精準掌握多屋族資料並落實差別稅率稽徵；強化欠稅追討，加強與行政執行署跨機關合作；及清查房屋稅與地價稅黑數，針對違規使用、長期逃漏稅案件立即啟動清查，「地稅局作為市府的大掌櫃，不能只負責收錢，更要具備財政預警能力。」

議員吳進昌也說，觀音區受惠於物流中心等土地交易活絡，雖去年土增稅從4.98億元成長至5.85億元、買賣契稅從8100多萬元增至1.45億元，但去年下半年起各建案成交率已明顯下滑，建議市府審慎評估明年度公告土地現值是否適度調降，避免在房市低迷時進一步壓縮交易量。

地稅局長姚世昌回應，桃園去年整體地方稅成長4億多、成長率1.11%，是六都唯一正成長；且房屋稅增加的17.6億元恰好與土增稅減少的數字一模一樣，正是落實囤房稅清查的成效。

姚世昌說，去年桃園契稅、娛樂稅收都有明顯成長，其中，娛樂稅以高爾夫球及夾娃娃機兩大稅源為主，大型演唱會有償票券也貢獻約2500萬元，地稅局會持續落實囤房稅清查、強化欠稅追討及稅籍清查，多管齊下穩定財政。