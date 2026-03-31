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苗栗市全民運動館委外營運費率588元最後一天？市公所澄清

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市全民運動館案綜合羽球場（左棟建築物）公所自營，另一邊委外World Gym經營，市公所強調所有權與政策主導權仍完全屬於公所。本報資料照片
苗栗市全民運動館案綜合羽球場（左棟建築物）公所自營，另一邊委外World Gym經營，市公所強調所有權與政策主導權仍完全屬於公所。本報資料照片

苗栗市全民運動館委託World Gym世界健身事業有限公司經營，傳出費率588元今天是申辦最後一天，市公所緊急澄清，強調費率受契約規範，588元費率明天以後還是有效，如果有調整，必須經市公所審核。

World Gym進駐全民運動館，近來大舉招募會員，網路引發熱烈討論，市公所接到詢問爆量，尤其是費率備受關心，甚至傳出今天是申辦588元費率最後一天，市長余文忠在臉書，公所今天也發聲明澄清，公辦民營並非將公共資產移轉或私有化，場館所有權與政策主導權仍完全屬於公所。

全民運動館健身與有氧教室等專業設施，委由民間營運，收費標準經審慎評估，與與協商後訂定，並兼顧市民可負擔性、設備與營運成本，及長期服務品質，費率力求公益性、永續營運間取得平衡。

市公所指出，委外經營收費與營運均受契約規範管理，重大調整必須經公所審核，公所將持續監督與查核，並無業者可任意調整價格的情形，也沒有588元費率今天是申辦期限的狀況，此外，場館分區營運，羽球場仍由公所持續自營管理，並無全面變成會員制說法及規畫。

公所設計多元配套，包括每年發放1萬張運動體驗券，提供非會員體驗機會，銀髮族及弱勢族群優惠，平日公益課程與時段安排，確保非會員也有參與運動機會，落實全民運動政策目標。

余文忠說，公共建設不只是興建完成，更重要的是長期能夠維持品質與服務，這是市公所必須負起的責任，全民運動館選擇公辦民營，考量確保公共利益前提下，引進專業經營，而不是放棄責任，市民可以監督、也應該監督，但相關討論仍應建立在完整資訊基礎上。

苗栗市 運動

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