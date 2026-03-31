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遊樂設施、氣墊城堡、火舞團登場 4月3、4日打造湖口兒童遊樂園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為了帶給孩子們一個難忘的假期，新竹縣湖口鄉公所將於4月3日至4月4日，在王爺壟停三、停四停車場舉行「2026 湖口鄉兒童節-歡樂派對 童趣嘉年華」。圖／湖口鄉公所提供
為了帶給孩子們一個難忘的假期，新竹縣湖口鄉公所將於4月3日至4月4日，在王爺壟停三、停四停車場舉行「2026 湖口鄉兒童節-歡樂派對 童趣嘉年華」。圖／湖口鄉公所提供

為了帶給孩子們一個難忘的假期，新竹縣湖口鄉公所將於4月3日至4月4日，在王爺壟停三、停四停車場舉行「2026 湖口鄉兒童節-歡樂派對 童趣嘉年華」。今年規畫的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆…等10組遊樂設施與4組大型氣墊城堡，以及深受小朋友喜愛的「追風卡丁車」，打造專屬湖口、一年一度的大型遊樂園。

湖口鄉長吳淑君帶領公所團隊舉辦兒童節活動，除了遊樂設施外，舞台表演更是精彩紛呈。今年特別規畫超人氣插畫角色「麻吉貓」與「小水豚豆仔」，分別於4月3日、4月4日展開線下見面會活動。現場不但有親子帶動跳還有與大家進行有獎徵答。另外還安排了MOMO家族與東森YOYO家族帶領孩子們活力唱跳，帶給小朋友們滿滿的快樂回憶。

為深入結合客家文化，本次「闖五關、送好禮」活動分為客家闖關區與童趣闖關區，除了透過各種小遊戲，讓孩子在玩樂中學習外，還有贈送「麻吉貓IP聯名帆布手提袋」，讓大小朋友都能盡興而歸。此外，現場還有文創市集、胖卡美食、限量拍貼機體驗以及童玩手作 DIY 等活動，內容豐富多元 。

童趣嘉年華的最高潮將落在4月4日晚間，由「即將成真火舞團」帶來震撼視覺的特技演出，隨後施放長達210秒閉幕煙火秀，五彩斑斕的煙花將照亮湖口夜空，為兒童節畫下完美句點 。

湖口鄉公所提醒，活動期間（4月3日早上8點至4月4日晚上9點）中正七街(達生一街至達生六街)與達生五街(中山路一段至中正七街)將進行交通管制，請民眾配合義交引導，並多加利用大眾運輸工具 。誠摯邀請全台家長帶著小朋友，來到湖口享受一場好吃、好玩、好精彩的童趣嘉年華。

為深入結合客家文化，本次「闖五關 送好禮」活動分為客家闖關區與童趣闖關區。圖／湖口鄉公所提供
為深入結合客家文化，本次「闖五關 送好禮」活動分為客家闖關區與童趣闖關區。圖／湖口鄉公所提供

湖口鄉長吳淑君帶領公所團隊舉辦兒童節活動，除了遊樂設施外，舞台表演更是精彩紛呈。圖／湖口鄉公所提供
湖口鄉長吳淑君帶領公所團隊舉辦兒童節活動，除了遊樂設施外，舞台表演更是精彩紛呈。圖／湖口鄉公所提供

今年規畫的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆…等10組遊樂設施與4組大型氣墊城堡。圖／湖口鄉公所提供
今年規畫的「兒童歡樂天地」，引進豪華白金旋轉木馬、瘋狂摩托車、巴黎夢幻鞦韆…等10組遊樂設施與4組大型氣墊城堡。圖／湖口鄉公所提供

新竹縣 兒童節

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