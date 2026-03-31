快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市新源市場機車格收費使用率下降 議員籲試辦前30分鐘免費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭美娟指出，近期接獲多名民眾反映，新源市場周邊機車停車格實施收費後，實際使用情形與政策原先期待出現明顯落差。記者黃羿馨／攝影
鄭美娟指出，近期接獲多名民眾反映，新源市場周邊機車停車格實施收費後，實際使用情形與政策原先期待出現明顯落差。記者黃羿馨／攝影

新竹市新源市場緊鄰新竹馬偕醫院與清大商圈人潮眾多，市議員鄭美娟接獲陳情，周邊機車停車格實施收費後，反而降低使用意願，甚至引發違停，建議試辦前30分鐘免費，回歸民眾實際需求。市府回應，將滾動調整。

鄭美娟指出，近期接獲多名民眾反映，新源市場周邊機車停車格實施收費後，實際使用情形與政策原先期待出現明顯落差，市府為配合園道五停車場啟用，在市場周邊劃設機車收費格，希望透過收費提高周轉率，立意看似合理，但實際上卻未充分貼近傳統市場消費型態。

鄭美娟說，會選擇到傳統市場買菜的民眾，多半考量的是新鮮、價格相對實惠，不少婆婆媽媽每天精打細算柴米油鹽，往往只是短暫停車、花十來分鐘買把蔥或高麗菜，卻仍須付費停車，結果反而出現「收費格空蕩蕩、免費格一位難求」的極端現象，甚至迫使部分民眾選擇違停在紅線或騎樓，增加交通亂象。

鄭美娟觀察，新源市場前段屬收費機車格，停放車輛零星；往後延伸至免費停車區，卻幾乎停滿，形成同一路段兩樣情。針對市場這類短時間、高頻率使用的停車需求，她建議可評估試辦「前30分鐘免費」措施，以符合實際購物行為。

在外送族群方面，鄭美娟指出，過去曾多次反映外送員缺乏專用停車空間，現行做法仍以收費提高周轉率為主，但外送員單趟收入有限，往往不願意為短暫停車支付費用，反而衍生違停問題。她建議，外送熱區同樣可納入前30分鐘免費的試辦範圍。

新竹市政府交通處表示，考量過去水源街、新源街機車停車格未收費，長期遭久占導致就醫及採購之民眾無位可停，為改善停車占用情形而實施機車收費，另周邊亦規畫有免費停車格，供民眾選擇使用，市府將視民眾停車使用情形再滾動調整停車管理措施。

鄭美娟觀察，新源市場前段屬收費機車格，停放車輛零星；往後延伸至免費停車區，卻幾乎停滿，形成同一路段兩樣情。記者黃羿馨／攝影
鄭美娟觀察，新源市場前段屬收費機車格，停放車輛零星；往後延伸至免費停車區，卻幾乎停滿，形成同一路段兩樣情。記者黃羿馨／攝影

新竹市新源市場緊鄰新竹馬偕醫院與清大商圈人潮眾多，市議員鄭美娟接獲陳情，周邊機車停車格實施收費後，反而降低使用意願。記者黃羿馨／攝影
新竹市新源市場緊鄰新竹馬偕醫院與清大商圈人潮眾多，市議員鄭美娟接獲陳情，周邊機車停車格實施收費後，反而降低使用意願。記者黃羿馨／攝影

市場 傳統市場 機車 清大 停車格

延伸閱讀

預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

觀察站／重機停機車停車格 執法空間模糊恐生民怨

桃園大型重機停機車格收費惹議 恐陷罰單陷阱

相關新聞

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

2026台灣年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，將於4月12日深夜起駕，展開8天7夜旅程，預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，…

水情吃緊 桃園春耕拉警報

水情吃緊，石門水庫蓄水量近期不到五成三，正值一期稻作插秧期，不少農民進退維谷，也擔憂水蜜桃產季受影響，多名議員昨質詢要求市府提出抗旱解方。農業局回應，持續與農田水利署聯繫，目前水庫蓄水量優先供應農業，一期稻作整田及插秧尚無問題。

桃園海岸復育有成 後湖溪轉型親水生態新熱點

近年桃園在海岸復育、資源循環與淨零轉型等面向持續推進。桃園市長張善政指出，整治後的後湖溪河道重現清澈水色，濕地植被與候鳥棲地逐步復育，成為兼具保育與環境教育功能的生態園區。桃園市以專業OT模式導入營運，串聯獨木舟、SUP等低碳親水體驗與青年體驗學習園區，打造寓教於樂的永續場域。

公保地荒廢逾40年 桃園中平重劃區今動土將變身全齡公園

桃園市桃園區第47期中平市地重劃區今舉行開工動土典禮，此為桃園區第1個公共設施保留地解編重劃案正式動工的工程案件，預計2027年完工。市長張善政表示，市府近年積極推動公保地解編，釋放土地發展潛力，未來將規劃公園綠地、運動設施及停車空間，完善生活機能，提升居住品質。

預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

新竹市政府近期提出預算追加減案送交市議會審議，但追加減後收支賸餘由7億倍增至近14億，時代力量議會黨團今召開記者會質疑，市府資源配置失當、有錢不知道要如何花，要求將預算投入軟、硬體建設。市府回應，已將新增財源優先投入教育、社福及城市發展等重要民生建設。

進度78% 竹市慈雲路空橋4月10日起吊裝主橋、夜間全面封閉管制

新竹市政府慈雲路空中行人步道橋工程整體工程進度已達78%，即將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。工務處提醒，考量慈雲路車流量龐大，施工團隊採夜間時段進行，4月10日至4月18日夜間（22:00至翌日06:00）將跨路主橋安裝，夜間實施全面封閉管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。