竹市新源市場機車格收費使用率下降 議員籲試辦前30分鐘免費

新竹市新源市場緊鄰新竹馬偕醫院與清大商圈人潮眾多，市議員鄭美娟接獲陳情，周邊機車停車格實施收費後，反而降低使用意願，甚至引發違停，建議試辦前30分鐘免費，回歸民眾實際需求。市府回應，將滾動調整。

鄭美娟指出，近期接獲多名民眾反映，新源市場周邊機車停車格實施收費後，實際使用情形與政策原先期待出現明顯落差，市府為配合園道五停車場啟用，在市場周邊劃設機車收費格，希望透過收費提高周轉率，立意看似合理，但實際上卻未充分貼近傳統市場消費型態。

鄭美娟說，會選擇到傳統市場買菜的民眾，多半考量的是新鮮、價格相對實惠，不少婆婆媽媽每天精打細算柴米油鹽，往往只是短暫停車、花十來分鐘買把蔥或高麗菜，卻仍須付費停車，結果反而出現「收費格空蕩蕩、免費格一位難求」的極端現象，甚至迫使部分民眾選擇違停在紅線或騎樓，增加交通亂象。

鄭美娟觀察，新源市場前段屬收費機車格，停放車輛零星；往後延伸至免費停車區，卻幾乎停滿，形成同一路段兩樣情。針對市場這類短時間、高頻率使用的停車需求，她建議可評估試辦「前30分鐘免費」措施，以符合實際購物行為。

在外送族群方面，鄭美娟指出，過去曾多次反映外送員缺乏專用停車空間，現行做法仍以收費提高周轉率為主，但外送員單趟收入有限，往往不願意為短暫停車支付費用，反而衍生違停問題。她建議，外送熱區同樣可納入前30分鐘免費的試辦範圍。

新竹市政府交通處表示，考量過去水源街、新源街機車停車格未收費，長期遭久占導致就醫及採購之民眾無位可停，為改善停車占用情形而實施機車收費，另周邊亦規畫有免費停車格，供民眾選擇使用，市府將視民眾停車使用情形再滾動調整停車管理措施。

鄭美娟觀察，新源市場前段屬收費機車格，停放車輛零星；往後延伸至免費停車區，卻幾乎停滿，形成同一路段兩樣情。記者黃羿馨／攝影