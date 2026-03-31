苗栗縣最寬50公尺大道人本交通升級 竹南鎮環市路6大亮點

苗栗縣竹南鎮環市路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」2期工程，「人本交通」升級，取消機慢車道等設計，公路局中區養護工程分局最近來觀摩，列出6大亮點，肯定「極具公路景觀與人本環境經驗借鏡」。

苗栗縣最寬的50公尺大道頭份市中央路連接竹南鎮環市路，縣府2010年5月完工慢行綠網建置計畫一期中央路工程，被譽為人本交通的標竿，吸引新北市、桃園市等10個縣市政府取經，二期環市路三段、二段及一段部分，工程去年5月完工，公路局中區工程分局今年3月19日慕名觀摩，認為是中央路經驗再進化，「公路整合優化新標竿」。

中分局列出6大優點，包括取消機慢車道，改為3.5公尺寬汽機混合車道，降低汽機車右轉側撞事故；車道瘦身至3公尺寬，無需加畫楔形減速標線，達到車速有效降低；推動路口正交化、角隅外推及行人庇護島，縮短穿越距離，擴大駕駛視野。

此外，綠化手法再進化，增加綠覆率，營造生態連續綠帶及綠色廊道，選植地方特色與原生樹種，適地適種，增加保存地表逕流水，打造安全與綠意典範道路；共同管（線）溝將電力、電信，及交控纜線地下化，還給城市乾淨天際線；縣府團隊與里長合作，挨家挨戶溝通克服陳抗，將人本理念化為共識。

縣府交通工務處強調二期竹南鎮環市路規畫，以人本交通理念為核心，將道路空間由過往以車輛通行效率為主的設計思維，轉為優先考量行人安全、通行舒適與整體公共空間品質。

車道瘦身設計策略，符合相關車道寬度規定前提下，採接近規範下限值的車道寬度，藉由適度縮減車道尺度，使駕駛人在視覺與空間感受上產生速度抑制效果，引導車輛自然減速慢行，以降低交通衝突風險，並提升整體道路安全性，此外，取消機慢車道，汽機車混合車道動線不會扭來扭去，只要依序行駛，安全沒有問題。