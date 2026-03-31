別讓清明祭祖變「燒墓」！桃市消防大有分隊前進公墓、殯儀館實戰緝火

清明節將至，祭祀用火安全成為防救災重點！桃市消防局第一救災救護大隊大有分隊前進桃園市殯葬服務中心桃園館與桃園區第三公墓，模擬金紙延燒及山坡雜草火警。分隊長蘇翊瑄強調「五不一要」原則，部署大型儲水桶供民眾取火，嚴防清明掃墓變火場意外。

在市立殯儀館的演練中，大有分隊設定了最具威脅的情境：模擬民眾焚燒金紙時，因風勢不慎引燃周遭堆放的大量線香與易燃物；現場瞬間煙霧瀰漫，消防員必須在複雜的室內空間中迅速定位、拉起水帶，展現平時對建築配置的熟稔度，在火勢擴大前精準撲滅「虛擬火源」。

相較於殯儀館空間壓力，第三公墓的挑戰則在於「地廣水稀」。現場墓碑密集且雜草叢生，救援車輛進出不易，附近僅有一處消防栓，水源補給成為救災成敗的關鍵。分隊演練重點在於遠距離佈線與水源轉運，消防員協同區公所在現場設置大型儲水桶，不僅作為救災應急，更讓掃墓民眾能隨手取水，將零星火苗掐滅在萌芽階段。

「清明節是追思的季節，不是火燒山的季節！」分隊長蘇翊瑄語重心長地表示，山林火災多半來自用火不慎，她特別整理出「清明生存守則」，呼籲民眾落實以下原則，除草不用火：枯草請裝袋帶走，切勿放火燒；紙錢不燃燒：建議集中處理或以功代金；菸蒂、爆竹通通禁：一個小火星就可能毀掉整座山頭；垃圾要帶走：保護環境也保護祖先安寧。

蘇翊瑄也提醒，殯葬管理單位除了應對清明人潮，平時的消防設備檢修與逃生動線絕對不能馬虎，才能在關鍵時刻發揮早期預警與滅火功能，確保祭祖過程平安圓滿。

桃市消防局第一大隊大有分隊前進桃園區第三公墓及桃園殯葬管理中心桃園館進行實戰演練。圖／大有分隊提供

桃市消防局第一大隊大有分隊前進桃園區第三公墓及桃園殯葬管理中心桃園館進行實戰演練。圖／大有分隊提供