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水情吃緊 桃園春耕拉警報

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
水情拉警報，桃園多名議員昨質詢要求市府提抗旱解方。農業局表示，目前一期稻作整田及插秧用水尚無問題。圖／桃園市農業局提供
水情拉警報，桃園多名議員昨質詢要求市府提抗旱解方。農業局表示，目前一期稻作整田及插秧用水尚無問題。圖／桃園市農業局提供

水情吃緊，石門水庫蓄水量近期不到五成三，正值一期稻作插秧期，不少農民進退維谷，也擔憂水蜜桃產季受影響，多名議員昨質詢要求市府提出抗旱解方。農業局回應，持續與農田水利署聯繫，目前水庫蓄水量優先供應農業，一期稻作整田及插秧尚無問題。

議員謝美英說，從二○二一年百年大旱一期稻作停灌、二○二三年二期稻作限水，已讓許多青農黯然退場，如今三月正逢農民整田插秧的關鍵期，有農民秧苗已插下去卻擔心無水可灌，有農民秧苗已買卻不敢下田，處境為難；她呼籲農業局會同中央提供停損補償，長期提出農業轉型抗旱方案。

議員楊朝偉也認為，農業缺水不能年復一年反覆出現，應鼓勵種植抗旱作物從根本解決，而非每年應付缺水危機。議員王仙蓮說，復興區農民多靠水蜜桃產季收入養活全家，缺水衝擊下更需農業局協助行銷推廣，並加強品質把關。

農業局長陳冠義表示，桃園南北灌區一期稻作已插秧八成以上，雖春雨不如預期，但仍有埤塘系統支援，整體農灌供水穩定，四月進入本田期後將視水情採輪流灌溉措施。水蜜桃方面，產量維持穩定，預計四月底啟動「媽媽桃」預購行銷，盛產期將結合各通路推廣並加強品牌條碼管制。

陳冠義說，農業局持續鼓勵農民種植蕎麥、大豆、高粱、仙草等低耗水作物，並提供每公頃六千至四萬五千元不等補助，也建議中央加碼支持，補足轉作價差。副市長蘇俊賓強調，智慧節水與推廣抗旱作物是關鍵方向，市府會全力推動。

農民 桃園 旱象

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