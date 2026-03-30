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雪管處攜手企業修復生態 打造汶水原生植物園區

中央社／ 苗栗縣30日電

因應氣候變遷並強化生物多樣性，雪霸國家公園管理處今天與企業在汶水遊客中心簽署MOU並種下百棵原生種植物，共同推動生態修復及環境教育，將打造汶水園區成原生植物園區。

合作備忘錄（MOU）簽署儀式由雪管處處長林文和與安心食品服務股份有限公司總經理謝靜慧代表簽署，雙方締結合作夥伴關係，展開為期3年合作，投入國家公園環境教育、原生植物種植及清除外來種等工作。現場同步舉辦原生植物植栽研習營，共同種下4種100棵原生種植物。

雪霸國家公園管處自民國89年搬遷至苗栗縣大湖鄉汶水園區現址，園區內有遊客中心、生態湖、八角亭及無障礙步道，山湖景緻綠意盎然，可常見鳥類、蝴蝶和甲蟲等多樣生態。

雪管處透過新聞稿指出，苗栗汶水園區早年因環境景觀需求多採用外來歸化種植栽，近年因褐根病侵襲引發枯死危機，為扭轉生態困局，數年前開始，委託國立中興大學森林系教授邱清安進行妥善規劃，採「適地適木」的生態修復原則，逐步汰除罹病植株，改植台灣中北部合適的原生植物。

雪管處說，截至目前，園區已有近200種原生植物，計劃將汶水園區打造為「原生植物園區」，成為戶外生態教室，提供學校教學與遊客體悟原生植物之美的最佳場所。

內政部國家公園署副署長張維銓今天也到場見證，他指出，國家公園署積極推動「Team國家公園」合作體系，透過公私協力機制，將保育行動由園區延伸至周邊地景，構築完整生態廊道，企業力量從商業治理延伸至自然生態保護的模式，也正是企業落實環境責任的最佳示範。

國家公園 生態

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