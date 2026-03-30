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桃園海岸復育有成 後湖溪轉型親水生態新熱點

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
位於桃園市後湖溪生態園區，內有規畫完善的水上體驗設施。 圖／桃園市政府提供
位於桃園市後湖溪生態園區，內有規畫完善的水上體驗設施。 圖／桃園市政府提供

近年桃園在海岸復育、資源循環與淨零轉型等面向持續推進。桃園市長張善政指出，整治後的後湖溪河道重現清澈水色，濕地植被與候鳥棲地逐步復育，成為兼具保育與環境教育功能的生態園區。桃園市以專業OT模式導入營運，串聯獨木舟、SUP等低碳親水體驗與青年體驗學習園區，打造寓教於樂的永續場域。

後湖溪生態園區 體驗泛舟樂趣

提到桃園永安漁港，許多人想到的是人聲鼎沸的漁市或海鮮香氣，但往北岸走，還隱藏著一處「後湖溪生態園區」。由於坐落在海水與淡水交會的獨特環境，自然形成的紅樹林濕地孕育出水筆仔、海茄苳、木麻黃、馬鞍藤等多樣植物，沿岸可觀察到招潮蟹及彈塗魚等濕地動物，讓遊客可以最自在的方式親近水域。

全長約1.3公里的後湖溪，早期受自然淤積影響，河道通洪和水質曾面臨挑戰。張善政表示，如今在桃園市政府整體規劃下，已完成900公尺河道清淤，清淤量達4000立方公尺，水深穩定在80公分以上。

園區內提供獨木舟、輕艇與立式划槳（SUP）等水上活動，因不易受東北季風與潮汐影響，水面平穩、風景靜謐，特別適合親子與初學者安心體驗水域活動。想換一種更輕鬆的節奏，也可走進園區內的特色咖啡小屋小憩片刻，或沿著自行車步道緩行，一次飽覽湖畔綠意美景。

青年體驗學習園區 探索自然與挑戰戶外

青年體驗學習園區位於桃園市永安漁港旁，園區腹地不大，卻擁有高達52項高、低空探索設施，是北台灣擁有最多項高低空設施之探索活動體驗場域。

園區內有咖啡吧進駐，亦有多功能會議室、學習教室等供租借使用，更提供課程宿舍住宿服務，適合親友團體、社團活動、研習會議、員工旅遊等，透過體驗式學習開拓視野、鍛鍊生活能力，建立團隊合作，強化學員合作默契與問題解決能力。

透過「做中學」的模式，讓參與者在親身體驗中理解永續價值，將生態保育理念轉化為具體行動，打造兼具教育深度與探索樂趣的戶外學習場景。未來桃園市政府也將持續推動相關建設，打造兼具安全、永續與觀光價值的濱海生活圈。

桃園市長張善政表示，在桃園市政府整體規劃下，後湖溪已完成900公尺河道清淤，清淤量達4,000立方公尺，水深穩定在80公分以上。圖／ 桃園市政府提供
桃園市長張善政表示，在桃園市政府整體規劃下，後湖溪已完成900公尺河道清淤，清淤量達4,000立方公尺，水深穩定在80公分以上。圖／ 桃園市政府提供

桃園青年體驗學習園區有多項戶外探索設施。各種挑戰設施培養青年團隊的合作默契。 圖／桃園市政府提供
桃園青年體驗學習園區有多項戶外探索設施。各種挑戰設施培養青年團隊的合作默契。 圖／桃園市政府提供

位於桃園市的後湖溪生態園區水面平穩，特別適合親子與初學者安心體驗水域活動。 圖／桃園市政府提供
位於桃園市的後湖溪生態園區水面平穩，特別適合親子與初學者安心體驗水域活動。 圖／桃園市政府提供

位於桃園市的後湖溪生態園區，特色咖啡小屋搭配開闊水岸視野，提供遊客兼具美學與功能性的休閒空間。 圖／桃園市政府提供
位於桃園市的後湖溪生態園區，特色咖啡小屋搭配開闊水岸視野，提供遊客兼具美學與功能性的休閒空間。 圖／桃園市政府提供

桃園青年體驗學習園區有多項戶外探索設施。 圖／桃園市政府提供
桃園青年體驗學習園區有多項戶外探索設施。 圖／桃園市政府提供

張善政 生態園區 東北季風

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