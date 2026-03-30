公保地荒廢逾40年 桃園中平重劃區今動土將變身全齡公園

「藍眼淚」現身龍鳳漁港！網友sheng_0509昨在Threads發布分享他在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港見到的藍眼淚景象影片，並表示在台灣不用出海去馬祖，也可以欣賞到漂亮的藍眼淚，並直呼「太美了！」對此，苗縣府農業處表示，將由環保局配合採取水樣調查該海域出現藍眼淚原因。

2026-03-30 12:19