公保地荒廢逾40年 桃園中平重劃區今動土將變身全齡公園
桃園市桃園區第47期中平市地重劃區今舉行開工動土典禮，此為桃園區第1個公共設施保留地解編重劃案正式動工的工程案件，預計2027年完工。市長張善政表示，市府近年積極推動公保地解編，釋放土地發展潛力，未來將規劃公園綠地、運動設施及停車空間，完善生活機能，提升居住品質。
張善政指出，本案全區面積約2.31公頃，原為1979年都市計畫劃設的公園及兒童遊樂場等用地，逾40多年遲未開闢，如今透過市地重劃方式，將公保地轉化為多元公共設施，並讓地主取得可建築用地，兼顧公共利益與私有權益，提升整體土地價值。
地政局表示，桃園市目前正推動近50件公保地解編與市地重劃案，其中中平市地重劃案為桃園區首例，基地位於泰昌三街兩側及國強一街、德華街口，鄰近人口密集區。透過市地重劃，市府將取得近2公頃公二公園完整產權，規畫全齡共融式花園公園，設置籃球場、步道、兒童遊戲場及多功能草坪等設施，打造多元共享的社區休憩空間。
地政局表示，本案亦將依在地需求規畫設置平面停車場，預計明年上半年完工，並串聯鐵路地下化後形成的綠園道景觀，全面提升整體生活環境品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。