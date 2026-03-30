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公保地荒廢逾40年 桃園中平重劃區今動土將變身全齡公園

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區第47期中平市地重劃區今舉行開工動土典禮。圖／市府提供
桃園市桃園區第47期中平市地重劃區今舉行開工動土典禮。圖／市府提供

桃園市桃園區第47期中平市地重劃區今舉行開工動土典禮，此為桃園區第1個公共設施保留地解編重劃案正式動工的工程案件，預計2027年完工。市長張善政表示，市府近年積極推動公保地解編，釋放土地發展潛力，未來將規劃公園綠地、運動設施及停車空間，完善生活機能，提升居住品質。

張善政指出，本案全區面積約2.31公頃，原為1979年都市計畫劃設的公園及兒童遊樂場等用地，逾40多年遲未開闢，如今透過市地重劃方式，將公保地轉化為多元公共設施，並讓地主取得可建築用地，兼顧公共利益與私有權益，提升整體土地價值。

地政局表示，桃園市目前正推動近50件公保地解編與市地重劃案，其中中平市地重劃案為桃園區首例，基地位於泰昌三街兩側及國強一街、德華街口，鄰近人口密集區。透過市地重劃，市府將取得近2公頃公二公園完整產權，規畫全齡共融式花園公園，設置籃球場、步道、兒童遊戲場及多功能草坪等設施，打造多元共享的社區休憩空間。

地政局表示，本案亦將依在地需求規畫設置平面停車場，預計明年上半年完工，並串聯鐵路地下化後形成的綠園道景觀，全面提升整體生活環境品質。

張善政 都市計畫 公保

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