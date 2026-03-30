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打造Colorful親子車廂 張善政盼機捷也成學習場域

中央社／ 桃園30日電

桃園市長張善政今天赴大園區出席「2026親子友善車廂啟航日」，公布桃捷公司以繽紛主題打造的童趣車廂，希望結合學習與交通體驗，迎接兒童節並推動兒少友善政策。

張善政致詞表示，桃園大眾捷運公司每年在兒童節前夕推出的親子主題車廂，已成為桃園年度亮點，今年活動特別以「搭桃捷Colorful」為主題，透過繽紛的色彩設計與互動元素，讓搭乘捷運不再只是移動，更可成為孩童學習與探索的空間 。

張善政也在活動中與現場孩童進行問答互動，同時透過車廂內的色彩元素，引導孩子認識不同顏色，讓搭乘捷運也可成為學習與探索的場域。他指出，市府持續推動營養午餐與生生喝鮮乳等兒少福利政策，希望從生活面照顧學童健康也營造友善成長環境。

桃捷公司指出，這次的親子友善車廂由桃園市立美術館團隊策劃，融入機捷吉祥物「鶇鶇」及兒美館吉祥物「懷特館長」、「山弟」、「小ㄜ」等角色，並串聯沿線景點；更結合桃捷非營利幼兒園畫出「孩子的一天」，即日起至4月6日於A19桃園體育園區站展出，歡迎市民朋友前往欣賞。

兒少 親子 吉祥物

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