預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

新竹市政府近期提出預算追加減案送交市議會審議，但追加減後收支賸餘由7億倍增至近14億，時代力量議會黨團今召開記者會質疑，市府資源配置失當、有錢不知道要如何花，要求將預算投入軟、硬體建設。市府回應，已將新增財源優先投入教育、社福及城市發展等重要民生建設。

新竹市議員林彥甫指出，早在去年9月即建議逐年編列電纜地下化經費，尤其南寮與市區狹窄道路，但年度預算及本次追加預算均未見相關計畫；另武陵路、金竹路口原湳雅退舍自去年5月清空後持續閒置，市府未積極推動公有地活化，批評應盡速規畫長照中心或多功能場館。

新竹市議員蔡惠婷表示，東區交通壅塞問題嚴重，民眾陳情科技執法需求已達7處，警察局卻僅追加1000萬元；另各級學校維修經費長期未成長，甚至出現校門損壞卻無經費修繕情形，痛批預算剩餘與基層需求落差。

新竹市議員廖子齊則說，市府局處搬遷規畫短時間內大幅轉彎，整體市政缺乏長遠擘畫；同時忽略農業發展與香山基礎建設，包括公園、人行道、汙水下水道、虎林生活館及港南土地活化等進度停滯，交通建設亦未納入香山需求，批評資源配置失當。

對此，市府回應，外界說法忽略整體財政結構與長期規畫。115年度因財劃法修正，歲入增加約170億元、歲出增加約140億元，新增資源已優先投入教育、社福與經濟發展等領域；整體賸餘約30億元中，已規畫優先償還24億元債務，並保留部分財源因應未來風險與重大建設需求。

市府指出，追加預算已用於人力補實、國中小營養午餐全面免費、校園設施改善，以及交通科技執法與防疫等項目，並採分階段、滾動式方式投入，避免一次性支出造成浪費。教育處也說明，近3年持續增加校園經費投入，並透過中央補助、市府預算及學校自籌經費整合，依需求與急迫性配置資源，強調並無「有預算卻不撥付」情形。

市府重申，財政紀律與建設推動並非對立，將持續審慎規畫資源配置，滾動檢討施政方向，兼顧城市發展與財政穩健。