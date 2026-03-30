竹縣推百場閱讀活動 深化對自然與文化理解

竹縣府文化局今天說，攜手縣內公共圖書館及7家在地書店，融合自然與生活，從明天起至5月9日推出百場閱讀活動，帶領民眾從閱讀走入真實場域，深化對自然與文化的理解。

新竹縣政府今天舉辦「閱讀閱自然」記者會，縣長楊文科致詞表示，為鼓勵民眾將書本知識帶入生活與土地實踐，推出百場閱讀活動，以培養永續思維與珍惜環境、文化傳承的觀念，也盼帶動閱讀風氣。

文化局長朱淑敏告訴中央社記者，今年閱讀活動以食農教育、在地文化與永續發展為核心，由各圖書館及獨立書店共同策劃超過100場，透過書展與實作活動，讓民眾在閱讀外，也以五感體驗土地的溫度與文化的深度。

她說，在活動中有辦理音樂會、行動書車巡迴服務及在地走讀遊程，包含「漫遊新埔：宗祠建築與百年滋味」及「漫遊關西：綠色食農與仙草黑色奇蹟」等，盼帶領民眾從閱讀走向真實場域；另活動間，民眾至各場館參與活動及借閱書籍可集章，完成10個集章格，能換限量「設計野餐墊」。

社團法人國際跨域科學探究與教育協會與智軒文化透過文字表示，無償提供新竹縣公共圖書館「國家地理頻道公播平台」於館內使用，授權至116年1月31日止。