快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣推百場閱讀活動 深化對自然與文化理解

中央社／ 新竹縣30日電

竹縣府文化局今天說，攜手縣內公共圖書館及7家在地書店，融合自然與生活，從明天起至5月9日推出百場閱讀活動，帶領民眾從閱讀走入真實場域，深化對自然與文化的理解。

新竹縣政府今天舉辦「閱讀閱自然」記者會，縣長楊文科致詞表示，為鼓勵民眾將書本知識帶入生活與土地實踐，推出百場閱讀活動，以培養永續思維與珍惜環境、文化傳承的觀念，也盼帶動閱讀風氣。

文化局長朱淑敏告訴中央社記者，今年閱讀活動以食農教育、在地文化與永續發展為核心，由各圖書館及獨立書店共同策劃超過100場，透過書展與實作活動，讓民眾在閱讀外，也以五感體驗土地的溫度與文化的深度。

她說，在活動中有辦理音樂會、行動書車巡迴服務及在地走讀遊程，包含「漫遊新埔：宗祠建築與百年滋味」及「漫遊關西：綠色食農與仙草黑色奇蹟」等，盼帶領民眾從閱讀走向真實場域；另活動間，民眾至各場館參與活動及借閱書籍可集章，完成10個集章格，能換限量「設計野餐墊」。

社團法人國際跨域科學探究與教育協會與智軒文化透過文字表示，無償提供新竹縣公共圖書館「國家地理頻道公播平台」於館內使用，授權至116年1月31日止。

文化 活動 獨立書店

延伸閱讀

「綻光30」蔣勳文化講座爆滿 竹縣文化局：講座表演精華版將線上分享

臺東縣立圖書館4月22日正式開幕 山海意象打造閱讀新地標

相關新聞

「綻光30」蔣勳文化講座爆滿 竹縣文化局：講座表演精華版將線上分享

新竹縣政府文化局「綻光30」系列活動繼3月初熱鬧開跑後，首場重量級文化講座—美學大師蔣勳「眾生平安 皆大歡喜」，昨天於新竹縣政府文化局演藝廳登場，全場座無虛席，針對此次講座盛況，文化局表示，報名開放僅3天即宣告額滿，足見大師魅力。為了不讓錯過報名的民眾遺憾，主辦單位全程錄製，將講座表演濃縮精華版於活動後，公開在官方臉書粉絲專頁，讓所有喜愛美學的朋友都能在線上「重返現場」，同步感受心靈的寧靜與包容。

預算賸餘翻倍挨批 竹市府：優先投入教育、社福及城市發展

新竹市政府近期提出預算追加減案送交市議會審議，但追加減後收支賸餘由7億倍增至近14億，時代力量議會黨團今召開記者會質疑，市府資源配置失當、有錢不知道要如何花，要求將預算投入軟、硬體建設。市府回應，已將新增財源優先投入教育、社福及城市發展等重要民生建設。

進度78% 竹市慈雲路空橋4月10日起吊裝主橋、夜間全面封閉管制

新竹市政府慈雲路空中行人步道橋工程整體工程進度已達78%，即將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。工務處提醒，考量慈雲路車流量龐大，施工團隊採夜間時段進行，4月10日至4月18日夜間（22:00至翌日06:00）將跨路主橋安裝，夜間實施全面封閉管制。

「藍眼淚」現身竹南龍鳳漁港 縣府農業處：將採取水樣調查

「藍眼淚」現身龍鳳漁港！網友sheng_0509昨在Threads發布分享他在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港見到的藍眼淚景象影片，並表示在台灣不用出海去馬祖，也可以欣賞到漂亮的藍眼淚，並直呼「太美了！」對此，苗縣府農業處表示，將由環保局配合採取水樣調查該海域出現藍眼淚原因。

苗栗第一人！香港僑生獲原住民三等獎章 他「砍」出苗栗中橫公路

苗栗縣苗栗縣政府原住民族及族群發展處原住民退休科長黃松光是香港僑生，愛上台灣生活及苗栗女兒，使命感投入工作，苗栗中橫公路還是他參與「砍」出來、無中生有的路線，最近獲得原住民三等獎章肯定，苗栗縣第一人。

增加獎勵 桃園試辦產業用地合作開發

桃園市國土計畫通盤檢討，二○三六年預估所需產業用地與目前盤點的面積，短缺高達兩千五百多公頃，民代呼籲市府加速推動產業園區開發，經發局回應，已在大溪、大園及新屋頭洲等園區試行「合作開發」機制，提供地主以原有土地權值配回土地，突破傳統協議價購取得的困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。