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進度78% 竹市慈雲路空橋4月10日起吊裝主橋、夜間全面封閉管制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府慈雲路空中行人步道橋工程整體工程進度已達78%，即將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。圖／新竹市政府提供
新竹市政府慈雲路空中行人步道橋工程整體工程進度已達78%，即將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。圖／新竹市政府提供

新竹市政府慈雲路空中行人步道橋工程整體工程進度已達78%，即將進入最關鍵的主橋體吊裝階段。工務處提醒，考量慈雲路車流量龐大，施工團隊採夜間時段進行，4月10日至4月18日夜間（22:00至翌日06:00）將跨路主橋安裝，夜間實施全面封閉管制。

新竹市長高虹安指出，慈雲路是串聯竹科與竹北的重要交通幹道，此次主橋吊裝採夜間施工方式，正是為了避開白天通勤尖峰，降低對市民生活及交通的影響。市府會在確保工程品質與安全無虞的前提下，加速推動工程進度，讓市民早日享有更安全、友善的步行環境。

整體工程已完成東西兩側社區銜接橋現地組裝，工務處指出，此次第三階段吊裝為全案技術難度最高的關鍵作業，預計於4月10日至4月18日夜間（22:00至翌日06:00）進行跨路主橋安裝。

工務處提到，施工期間，因大型吊裝機具進場及安全防護需求，慈雲路部分路段將於夜間實施全面封閉管制。市府提醒用路人提前規畫行程並配合改道：北向（往竹北）車輛請改行慈濟路，南向（往園區）車輛請改行立鵬路。現場將配置充足交維人員並加強警示設施，請民眾行經施工路段減速慢行，依指示通行，以確保行車安全。

工務處補充，所有跨路主橋構件皆已完成嚴格廠驗與品質查核，目前施工團隊正全力推進吊裝作業，力求在最短時間內完成關鍵節點施工。市府也感謝市民在施工期間的體諒與配合，未來空橋完工後，將提供安全、便捷且無障礙的通行空間，進一步提升關埔地區整體生活品質與都市機能。

高虹安 竹北 工程

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