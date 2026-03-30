「藍眼淚」現身竹南龍鳳漁港 縣府農業處：將採取水樣調查

「藍眼淚」現身龍鳳漁港！網友sheng_0509昨在Threads發布分享他在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港見到的藍眼淚景象影片，並表示在台灣不用出海去馬祖，也可以欣賞到漂亮的藍眼淚，並直呼「太美了！」對此，苗縣府農業處表示，將由環保局配合採取水樣調查該海域出現藍眼淚原因。

影片中，多名年輕男女分持手機圍在在龍鳳漁港港區內，準備攝影拍照，然後由1名男子持水桶裝水往港區水面潑灑；原本漆黑的水面，頓時迸發呈現藍色螢光的水花漣漪，讓眾人驚喜連連。

此篇發文，引發脆友熱議，紛紛表示很美。有脆友表示，水質污染了；也有脆友表示，藍眼淚屬於赤藻，是自然生態環境的藻類，到特定季節會出現在馬祖海域，雖然說太多赤藻是會讓海裡魚蝦沒有氧氣跟能力沒錯，但並不代表有藍眼淚就是水質污染。

在地林姓漁民表示，過去也有在龍鳳漁港內看過藍眼淚，「但不像馬祖那麼藍」，且藍眼淚現象有其季節性，不是隨時都看得到，但像網友倒水引發如此清晰的景象，很少見，並誇「景象很美、很誘人！」另一名漁民也說，也曾在龍鳳漁港看過藍眼淚，漁船行駛過激起的浪花，有如藍色的螢火蟲般閃爍。

縣府農業處副處長蔡政新表示，藍眼淚之形成，主要為夜光藻（俗稱夜光蟲、海耀），是一種能在海中進行生物發光的單細胞藻類。當海浪拍打岸邊、船隻行駛或任何擾動，夜光藻體內的球狀胞器會因外力刺激而發出藍色螢光。

初步研判是港區北側的冷水溪出海口，因溪水流經竹南市區帶來水質優養化的條件，矽藻大量生長，為夜光藻提供充足食物，促使夜光藻快速繁殖形成夢幻的藍色海浪，將由環保局配合採取水樣，調查「藍眼淚」大量爆發的原因。

苗縣府農業處初步研判是港區北側的冷水溪出海口，因溪水流經竹南市區帶來水質優養化的條件，矽藻大量生長，為夜光藻提供充足食物。圖／民眾提供