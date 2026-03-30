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舊城再生！中壢願景交流基地開幕 邀市民參與街區改造

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影
桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影

桃園與中壢火車站正逢百年建設的「轉骨期」，多項重大工程併行。桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕，希望透過系列工作坊，邀請民眾從美化自家窗台、店門口招牌開始，進一步參與街區改造。

都發局說明，市府於兩大車站周邊的博愛商圈及中平商圈，各設置一處「願景交流基地」。基地營運採取每周開放5天（平日4天、假日1天）的模式，作為地方意見交流與協作的透明平台。基地透過舉辦系列城市美學工作坊，橋接市府與民間的政策溝通落差，並將蒐集的民意行動共識轉化為具體的執行計畫，讓龐雜的都市議題得以有序拆解，逐步落實城市美學。

自2023年啟動舊城再生計畫，市府透過都發局、工務局、文化局及經發局等跨局處合作，總計投入約7億元預算，聚焦人本環境、立面改善、店家復興及城市美學。階段性成果已在桃園景福宮周邊顯現，修復後的紅磚立面與人本街景在網路上獲得一致好評，引發民眾熱烈轉傳美照；中壢區部分，串聯中壢國小與「壢小故事森林」的公共空間也於近期完工。

桃園市長張善政今出席「桃園舊城再生－中壢舊城願景交流基地」開幕活動，表示為了能扭轉中壢舊城區逐漸沒落的老舊街道及社區，因此結合都發局做都市設計、工務局做道路改造、文化局做資產盤點及經發局的商圈活化，希望活化老城區。今開幕的交流基地未來開放民眾免費舉辦交流活動，希望能夠更凝聚中壢的意見，讓舊城再生更符合在地利益。而交流基地旁邊的花生糖老店已逾80年歷史，張善政也特別進店品嚐好味道，給予老店支持。

都發局長江南志指出，展望今年，中壢舊城再生工作將陸續完成復興路、延平路、中正公園及溪洲街等人本環境工程。配合9月「2026台灣設計展」在桃園，系列活動也將逐一展開。過去的都市規畫較少深入街區與市民對話，這兩年透過市集、論壇，到今日開幕的願景基地，市府希望透過實驗性的創意行動，邀請市民關注人本設計與產業活化。這不僅是為了當下的空間改善，更是為未來鐵路地下化後的兩大核心城市奠定紮實的發展藍圖。

桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影
桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影

桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影
桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影

中壢願景交流基地旁邊的花生糖老店已逾80年歷史，張善政也特別進店品嚐好味道，給予老店支持。記者周嘉茹／攝影
中壢願景交流基地旁邊的花生糖老店已逾80年歷史，張善政也特別進店品嚐好味道，給予老店支持。記者周嘉茹／攝影

桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影
桃園市都發局選址中壢區中平商圈內閒置已久的街屋，以「城市客廳」概念打造「願景交流基地」，今正式開幕。記者周嘉茹／攝影

文化局 桃園

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